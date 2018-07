Gerson Hernández: el “crack” de 16 años forjado en San Simón

A los 10 años hizo su debut con la selección del “Centro Escolar Alberto Masferrer” y todos quedaron sorprendidos con sus goles y pases de gol. Hoy, cinco años después, Gerson Hernández es un "crack" que espera su oportunidad en un equipo profesional.

Gerson es oriundo de San Simón, en Morazán, y durante los útimos años se ha convertido en un orgullo de la localidad.

En 2015 fue convocado a la selección sub 14 del centro escolar Alberto Masferrer y guió a su equipo en la obtención de un subcampeonato estudiantil, al perder en la final ante el Colegio Lamatepec.

Gracias a su talento los directivos del Boillat de San Simón, un equipo de la ADFA de Morazán, le fueron a visitar a su casa de habitación para hablar con él y con sus padres. Querían llegar a un acuerdo para que el centro campista se pudiera incorporar al equipo, a quien consideraban una pieza importante en el futuro de la institución.

De esta forma Gerson pasa a defender los intereses del Boillat y hace su debut oficial contra el Sin Fronteras. Desde entonces ha permanecido en la liga aficionado, esperando el salto al profesionalismo.

UN TALENTO PRECOZ

“Actualmente voy a entrenar con la sub 17 de Morazán. Me enseñan valores y me educan deportivamente. La temporada anterior conseguimos llegar hasta las semifinales nacionales, aunque perdimos contra Cuscatlán, hice una anotación de tiro libre”, contó Hernández.

Su familia juega un papel muy importante, pues siempre está apoyándolo en cada partido y eso le genera confianza. También mandan a confeccionar camisas con mensajes de apoyo y eso es una motivación extra para él.

“Mi único sueño es ser un jugador de la primera división del fútbol profesional, lo cual solo lo puedo lograr con esfuerzo y disciplina. Cuando no puedo asistir a los entrenos con mi equipo (el Boillat), trato de ponerme al día y voy a entrenar con mis otros amigos de la Fuente (otro equipo de la localidad); ellos también me aprecian mucho”, agregó.

A su corta edad equipos segunda división como Chagüite y Fuerte San Francisco han mostrado interés por incluirlo en sus planteles. No obstante, Gerson ha rechazado ambas ofertas por motivos de horarios con sus estudios.