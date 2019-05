Gérman Martínez: “Mi sueño es debutar en liga mayor con Platense”

Con 22 años de edad, German Martínez, actual portero del subcampeón Platense de segunda división disfruta de manera inédita momentos dulces en su carrera deportiva que abarca más ser un lustro defendiendo las porterías de equipos de tercera y segunda división. Ahora con el Guante de Plata en su poder, su aspiración es ascender con Platense al circuito de privilegio.

Se cumplió las metas que se trazó en el torneo de ser el portero menos vencido en segunda división...

Sí, agradecido con Dios, con todo el equipo que me ayudó para alcanzar este galardón, se me ha cumplido uno de los dos objetivos que tenía al inicio del torneo, ser el portero menos vencido y ascender a la liga mayor con Platense, seguimos vivos en el torneo y este fin de semana se definirá todo con el vigente campeón de liga el pase a la final del Clausura.



¿Cómo lograste alcanzar el título del mejor portero de la liga en el Clausura 2019 donde solo permitiste siete goles en 13 partidos?

Soy de las personas que cree firmemente que el trabajo te lleva al éxito, el trabajo constante, el equipo en líneas generales fue aplicado, eso me ayudó para que solo me anotaran siete goles, ha sido un trabajo de todos.



El fútbol brinda revanchas y en tu caso estás a un paso de llegar a la final que no lograste jugar en el torneo pasado por lesión...

Es cierto, Dios tarda pero nop olvida, es un deporte en que estamos expuesto a lesiones, cvuando sucede por la misma emoción de recuperarte intentás sobre esforzarte por hacerlo y al final sale peor. Me impuse recuperarme a tiempo y lo logré, jugué casi en todo el torneo y acá estamos, con la cabeza en alto y disfrutar esta serie de semifinales ante El Vencedor, el mismo rival de la final pasada.



¿Desde cuándo practicás el fútbol profesional?

Desde los 16 años cuando estuve en el Maracaná San Rafel de tercera división, jugar allí me impulsó para ser tomado en cuenta en procesos de selección sub 16 y sub 20, del Maracaná llegué como resevista por cinco años y luego como tercer portero en el UES. A mis 22 años tengo aspiraciones de jugar en liga mayor y llegar a la selección mayor, para eso trabajo fuerte. Cuando descendimos con el UES pasé siete meses sin jugar por la frustración hasta que llegué de nuevo con el Maracaná San Rafael para pasar luego al Platense donde vivo mi segundo torneo con ellos.



¿Qué equipo fue más difícil enfrentar por sus delanteros?

El grupo de Oriente tiene equipos difíciles y a la ves los partidos van a muerte, nunca paran de correr y era difícil jugar ante ellos, creo que todos nos recibían con todo por ser el subcampeón nacional, nos atacaron parejo pero siento que el Aspirante de Jucuapa con Williams Reyes y Rommel Mejía ha sido de los más complicados que enfrenté.



Y de los siete goles que recibiste, ¿Cuál es a tu criterio el gol que más te dolió recibir?

Me quedo con el que recibí en el partido ante el Chaguite en la segunda fecha. Fue una contra que ellos hicieron luego de perder una ocasión de gol y ellos llegaron rápido a nuestra área y me hicieron el gol en el momento en que había salido a intentar rechazar la pelota con mis pies, creo que me habría aguantado un poco y no recibir un gol de globito que me dolió recibirlo de esa manera.



Con qué equipo te gustaqría debutar en primera división si se presenta esa oportunidad?

Mi sueño es hacerlo con Platense, soy del cantón El Espino de Zacatecoluca, un cantón donde nadie ha jugado en primera división. Nunca pude jugar en mi tierra natal, siempre jugué fuera de allí, lo ideal sería ascender con Platense y debutar con ellos, pero si el fútbol nos niega de nuevo el ascenso entonces he admirado desde pequeño al Águila.



A quién admiras como portero en la liga nacional?

Será un honor en la gala del Hombre Gol compartir honors con Benji Villalobos, portero del Águila, un jugador a quien siempre he admirado desde que estaba pequeño y admiro también a Rafael García, portero de Alianza, uno de los mejores extranjeros que ha llegado al pais, también admiro a Kevin Carabantes por su constancia en Municipasl Limeño y ahora en la selección nacional.



Y a nivel internacional, a quién admirás?

Siempre he sido un admirador de Keylor Navas desde que inició su carrera en Europa en el Levante de España, una admiración enorme porque era de Centroamérica y me identificaba con él, por sus inicios humildes, admiro la labor de Ter Stegen en Barcelona y del brasileño Alisson con el Liverpool.