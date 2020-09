Gerardo Paiz: "El dinero de FIFA es para la reactivación del fútbol"

En el Güiri Güiri al Aire hablamos con el argentino Juan Vita, nuevo entrenador de la selección de Nicaragua y conversamos con Gerardo Paiz, presidente de la Federación Guatemalteca de Fútbol, sobre cómo está el panorama de la eliminatoria hacia el Mundial de Catar 2022, luego de los cambios de fecha por la pandemia.

Desde España, los panelistas también sostuvieron una charla con Jordi Blanco, corresponsal de ESPN en Barcelona, para analizar el nuevo escenario de Lionel Messi tras las declaraciones de su padre, Jorge, que cumplirá el contrato con el club azulgrana.

En el primer bloque, Cristian Villalta, Marcelo Betancourt y Rodrigo Arias hablaron con Gerardo Paiz para conocer de las últimas decisiones en el vecino país en materia futbolística.

Paiz adelantó que la próxima semana habrá noticias sobre la fecha FIFA de noviembre y que jugar en octubre estaba descartado. "Nosotros tenemos que preparar nuestras selecciones para lo que se nos venga, ya sea en noviembre o si nos vamos a enero".

Guatemala confía en que el costo no incrementará demasiado con los tiempos y viajes al Caribe. "Sabemos que vamos a tener que viajar a unas islas, sabemos que están cerradas, los aeropuertos no están abiertos y es bien incierto saber cuánto podríamos gastar, esperemos que no, sabemos que viene un dinero que FIFA nos va a dar y ese dinero tiene que sufragar esos gastos", dijo.

Sobre el destino de la ayuda económica de la FIFA, Paiz tiene claro el panorama y crearon un reglamento para que el dinero sea fiscalizado. "El dinero es para lo estrictamente deportivo, yo no lo pondría como salario, es pagar las pruebas de hisopado, para pagar el arbitraje, es para pagar todo la reactivación del fútbol".

Gerardo Paiz se mostró a favor de jugar la eliminatoria de CONCACAF en una burbuja. "Sería mejor, es algo muy similar a lo que hizo la NBA, no lo miro descabellado, lo miro bien y se podría armar algo así, los países vamos a estar más cómodos y seguros".

En el segundo bloque, Juan Vita, nuevo entrenador de la selección de Nicaragua, quien fue presentado esta semana, valoró el reto de la eliminatoria mundialista.

"Estaba en Panamá, se gestionó un bus para viajar a Nicaragua. El fútbol de Nicaragua en los últimos años ha ido creciendo, a nivel de selecciones se han conseguido resultados importantes, una vez una selección da ese paso hacia arriba tiene que afianzarse ese paso que dio", dijo en su primera valoración.

La proyección del técnico argentino es que Nicaragua sea un rival competitivo. "La idea es que Nicaragua en un tiempo cercano pueda seguir compitiéndolo a todos los equipos de Centroamérica de igual a igual y no no ser una piedra en el zapato sino una selección totalmente competitiva en cada partido y contra cualquiera. Hay que trabajar mucho", advirtió.

Vita expresó que se crió en un vestuario de fútbol y que su carrera como técnico comenzó temprano. "A los 10 años me ficha River y a los 12 años me fui a Buenos Aires a jugar fútbol con River Plate, uno de los clubes más importantes de todo América y un proyecto juvenil impresionante. Siempre he estado en un vestuario en River", dijo.

"Los entrenadores se convierten en entrenadores a partir de los 35 años que dejan de jugar, yo al llegar a los 22 gané todos esos años de experiencia y tenía tiempo de seguir estudiando otras cosas", explicó.

Uno de los cambios y aspectos a considerar en la nueva era es la técnología considera el suramericano,. "Hoy la tecnología y las redes sociales es una realidad del jugador...Es algo que tenemos que aceptar y convivir con eso, pero los entrenadores tenemos que marcar límites", aseguró Vita.

El programa cerró con la charla con Jordi Blanco, corresponsal de ESPN en Barcelona y quien reveló novedades sobre la novela de Messi y el club azulgrana.

"La sensación que ya se multiplica en Barcelona es que Messi dará un paso atrás y se ha dado cuenta que se han equivocado sus asesores y no era todo como lo pensaban y no existía esa cláusula y que para la última temporada no valía la cláusula de rescisión de 700 millones",

"Desde el entorno de Messi se notan los nervios, silencio, carreras con el coche del padre, reuniones con los abogados y una reunión con su hijo que apenas ha durado 1 hora y media", dijo Jordi.

Sobre el ambiente que dejará este estira y encoge de Messi, el periodista comentó que "en las últimas horas el favor por Messi ha descendido bastante y ha recibido muchas críticas, eso se ha notado, sin embargo pienso que tanto Bartomeu como Messi tienen una suerte inmensa".

"Puede pasar que Messi se de cuenta que, después de haber metido la pata, es difícil que la gente le perdone y comience la temporada como un tiro, juegue espectacularmente, se gane a todo el mundo otra vez, a través de su fútbol y cuando la gente vuelva a entrar al estadio todo esto haya quedado atrás", auguró.

El tema de las finanzas y los posibles fichajes para un nuevo proyecto deportivo fueron otros puntos de análisis. "No hay dinero, la caja está vacía, el Barca cerrará con unos 110 millones de euros de pérdida y no puede arriesgarse el Barca a hacer grandes dispendios en fichajes porque amenazaría la contabilidad y la única salida que tiene es intercambios y solo un fichaje".

En su análisis Jordi ve complicado el fichaje de Lautaro Martínez como reemplazo de Luis Suárez ya que el club azulgrana apenas podría ofrecer 70 millones. "Si se marcha Luis Suárez, el Barca solo puede sustituir al uruguayo con un fichaje que le signifique una inversión clara", dijo.

"La directiva tomará como un triunfo que se quede Messi, pero la relación entre la directiva y Messi está rota, Messi se quedará en contra de su deseo, pero apostaría que Messi decidirá marcharse al acabar la próxima temporada y empezará a negociar el fichaje con el Manchester City o el PSG", agregó.