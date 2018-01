Gerardo Iraheta celebró por lo alto su primer gol

Pese a que solo mide 1.65 metros de estatura, el volante Gerardo Enrique Iraheta se agigantó anoche en el estadio Sergio Torres de Usulután a tal grado que su gol al 63' le bastó a Firpo sumar su victoria 58 ante el FAS desde la temporada 1948-49.

Todo el mundo lo abrazó tras el pitazo final del juez Rubén Arbí Medrano y no era para menos, pero el capitalino nacido en el barrio San Jacinto hace 23 años lo tomó con calma.

"Es el trabajo que Dios premia al que se esfuerza, agradecido con Dios, con mis compañeros y con el profesor Eraldo (Correia) por creer en mí, al fin pude demostrar que con más minutos en la cancha uno pude rendir más" afirmó el mediocampista.

Iraheta llegó al Firpo procedente de las filas de Sonsonate donde casi no tuvo acción en el torneo anterior. "Allí no tuve el chance de jugar, pero es pasado y mi presente se llama Firpo", acotó con aplomo.

Sobre su gol, Iraheta confesó no sentirse nervioso a la hora de enfrentar al argentino Coloca en el mano a mano previo a su gol.

"No me puse nervioso, sabía lo que tenía que hacer, gracias a Dios la finta me salió bien y pude anotar, feliz por mír el equipo, por la afición que nos acompañó, este triunfo es para ellos", afirmó con emoción en su camino a camerino.