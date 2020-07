Gerardo Burgos: "El camerino del FAS era espectacular"

De la noche a la mañana, la vida de Gerardo Burgos tuvo un giro drástico. El exjugador de la primera división, en donde destacó en su paso por el FAS de "Chochera" Castillo, tuvo un retiro prematuro debido a que le salió la residencia en Estados Unidos y tuvo que decidir entre seguir con el fútbol y buscar una vida más estable.

Escogió lo segundo, pues fue en el 2008 cuando tomó las maletas para buscar un mejor destino. Allá se casó con Karen y tiene dos niñas: Sofía y Camila. Burgos cuenta que al llegar a tierra norteamericana comenzó a estudiar el idioma inglés para adaptarse al nuevo ambiente, algo que admite fue un reto porque "nunca había trabajado me mi vida, lo mío fue de pegarle a una pelota" pero eso no le detuvo para salir adelante.

Su primer trabajo fue en una compañía que fabricaba asientos para aviones comerciales. Dicha compañía cerró operaciones en California en el 2018 y quedaron algunos desempleados, incluyendo algunos familiares suyos entre ellos su tío, el ex jugador del FAS Jorge "La Chumica" Guardado. Le tocó buscar otro trabajo y estuvo en otra compañía que fabricaba puertas en donde estuvo hasta el año pasado pues tuvo un accidente de trabajo en una de su mano y decidió dejarlo.

"Me retiré del fútbol cuando tenía 28 años. Me salieron los papeles para emigrar a Estados Unidos y dejé de jugar. Aquí se viene a trabajar y me casé hace cinco años, vinieron los niños y tenía que buscar ya un trabajo. El fútbol pasa, pero lo que uno aprende de un oficio eso queda", dijo.

Cuando menos lo esperaba vino la pandemia por el COVID-19 y estuvo cerca de dos meses desempleado y por fortuna, a inicios de mayo consiguió un nuevo trabajo cerca de su casa el cual también es de fabricación de puertas pero de madera.

Otro de los aspectos importantes que ha vivido Burgos es su entrega a Dios. Asiste a una iglesia local y de hecho es también predicador. "Las cosas se Dios para mí son importantes, trato de llevar la palabra de Dios y me ha cambiado la vida, he tenido la oportunidad de predicar y ahora aprovecho también el Facebook para hacerlo. Quiero en un futuro ser ciudadano, aquí tengo mi familia y estamos bien".

Burgos destacó en las escuelas de fútbol de Cuzcachapa, en Santa Ana, que las dirigía Leonidas Lazo. Estuvo en infantiles y juveniles, en donde luego tuvo la opción de estar en las escuelas del FAS, quien en ese momento lo dirigía Carlos Recinos, y de inmediato pasó a las reservas.

Llegó el llamado a la primera división y aún recuerda su debut: "Fue contra el Dragón. Hice un gol en ese partido y lo recuerdo a la perfección. Tenía una carrera prometedora y la continuidad es importante. Ese FAS era un gran equipo, pero lastimosamente en El Salvador llegan muchos extranjeros como delanteros y quitan la oportunidad".

Alejandro Bentos, Williams Reyes, Antonio Serrano, Nicolás Muñoz, son algunos de los artilleros foráneos con los que tuvo que luchar para ganarse un puesto en un equipo que comenzaba a despuntar bajo la dirección del peruano Agustín Castillo y que ganó cinco títulos. "Había una delantera de cuidado, un gran equipo y se formó una gran familia, el cual fue el principal éxito porque era un camerino espectacular", reconoció.

En el 2006 decidió dar un paso al costado con la llegada del entrenador Carlos de los Cobos, ahora seleccionado nacional. Llegó al Nejapa de la segunda división "y no me arrepiento de esa decisión porque lo que quería era jugar. Con ellos logramos el ascenso a primera división y dejamos nuestro granito de arena".

Su carrera la complementan su paso por el Once Lobos, Once Municipal hasta que le llegó el llamado de la embajada de Estados Unidos para darle la noticia sobre su residencia.

"Me hubiera gustado ir a otro equipo en primera división, me llamaron del Once Municipal con el profe (Nelson) Ancheta (en el 2006 el equipo canario alcanzó el doblete del Apertura y Copa Presidente), pero no me arrepiento de mis decisiones. Tuve un paso exitoso y eso me llena de orgullo. Ahora, veo que el fútbol salvadoreño está en un estancamiento, hay buenos futbolistas pero faltan buenas canchas", agregó.

La pandemia

Sobre el virus, la situación está complicada en Estados Unidos pues en mayo volvieron al encierro. "Se ha decidido cerrar nuevamente el estado, los restaurantes, iglesias, cines y todo eso. Ha sido difícil porque viene afectar la economía, pero mi confianza está puesta en Dios y eso me ha ayudado para ir adelante", destacó.

Las recomendaciones están a la orden del día, pues es una amenaza latente. "No porque uno es cristiano vamos a salir a la calle. Uno debe dar el ejemplo y también ser precavido", destacó. Por el momento Burgos sigue trabajando con esa empresa de elaboración de puertas de madera.