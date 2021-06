Gerard Piqué vaticinó cómo se llevará con el Kun Agüero

Después de especificar cómo se suelen enterar los jugadores de los nuevos fichajes en sus clubes, lo que generalmente se da a través de las redes sociales, Gerard Piqué habló, en una entrevista con el streamer Ibai Llanos, acerca del Kun Agüero, quien se incorporará cuando termine la Copa América al plantel blaugrana.

Llanos, quien tiene una gran relación con el delantero argentino, le preguntó al barcelonés por él, ya que acaba de firmar contrato con el equipo culé. “¿Te llevarás bien con él, no? Con el Kun”, le planteó el influencer al jugador catalán, quien contestó: “Seguro. Me llevaba bien con él antes. Hace años, desde siempre nos hemos conectado por redes y tal”.

“Somos de la misma generación, somos del ‘87. Es más, jugué el Mundial sub-20 y él estaba con Argentina y yo con España, o sea que nuestra trayectoria es de hace años”, siguió, a lo que Ibai acotó: “Buen tío”. “Sí, sí, muy buen tío”, agregó Piqué.

Por otro lado, el defensor blaugrana señaló, en referencia a Lionel Messi, compañero suyo del Barça y gran amigo del Kun: “Leo además habla muy bien de él y la gente que lo conoce también”.

Piqué forma parte del Barcelona desde 2008 y se acostumbró no solo a jugar allí, sino también a vivir y disfrutar de las costumbres de la ciudad catalana junto a su esposa, Shakira, sus hijos y sus amigos. Por esto, planteó que si Ronald Koeman decidiera que se tiene que ir, dejaría el fútbol. “Me voy sin problema alguno, de verdad”, admitió.

Por último, Ibai le preguntó por las veces que lo “pitaron con la Selección” española y el futbolista consideró que se trató de “parte del show”. “Pero que tienes una mentalidad de roca”, le dijo el streamer, pero el deportista respondió: “Con los años te vuelves más insensible y llega un punto en que la insensibilidad es bastante heavy”.

“Me gustaría que fueras más un osito. No me gusta que no sientas”, lo interrumpió Llanos. “Soy un osito fuera del campo. Yo siento mucho pero cuando estoy fuera del estadio. Yo lloro en casa. Me emociono, con mis hijos, con mi familia, con mi mujer. Yo soy un osito”, concluyó.