Gerard Piqué le declara la guerra al Real Madrid

PARÍS, FRANCIA. El futbolista español Gerard Piqué, del Barcelona, sorprendió hoy con su duro ataque al Real Madrid, de quien dijo que no le gusta los valores que transmite.

"Yo jamás trabajaría para el Madrid. Del Madrid no me gusta los valores que transmite. A los jugadores los aprecio muchísimo y muchos son amigos. A mí el tema del Madrid lo que no me gusta es ver en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos", opinó tras el encuentro amistoso de la selección española en París, donde ganó 2-0.

Y prosiguió: "La persona que imputó a Messi y Neymar, y que tiene un trato diferente con Cristiano, está en el palco. No me gusta lo que transmite. Como club, qué queréis que os diga. No sé el nombre de la juez. Sabemos cómo funciona. Como esta son muchas", opinó.

Nadie esperaba estas palabras del jugador del Barcelona, y menos después de una jornada para festejar con el triunfo ante Francia.

Piqué bromeó con el uso del videoarbitraje, que benefició a España ante Francia. "Al final se resume en ir vestido de blanco", dijo entre sonrisas en alusión al Real Madrid y los colores que vistió su selección.

Además, defendió el videoarbitraje: "Nos ha ido muy bien, sería muy bueno tenerlo en la Liga, llevamos tiempo pidiéndolo. A los árbitros se les puede ayudar. Es verdad que hay suspense en momentos tan importantes, pero creo que es necesario y seguro que va a ir mejorando".

CONTRA LOS ÁRBITROS

Piqué recuperó una vieja pelea suya criticando a los árbitros por los supuestos favores al Real Madrid. "¿Cuándo me han favorecido los árbitros? En Liga hace mucho", opinó.

Después, se refirió al polémico arbitraje ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, donde supuestamente el colegiado benefició al Barcelona.

"¿Me estáis discutiendo una remontada 6-1 con el mérito que tiene y no se habla del gol en fuera de juego de Ramos en la final (de la Liga de Campeones) del año pasado?", preguntó a los periodistas.

Piqué pidió a los árbitros que mejoren. "Es algo normal decir que los árbitros tiene que subir el nivel. Y hay muchísima gente de acuerdo, no hay nada malo en decirlo, hablo en general del estamento arbitral", resumió.