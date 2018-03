Gerard Piqué insinúa ayudas arbitrales para el Real Madrid

Contra los mismos equipos. 8 puntos. 8 y tal. Los recortes son de prensa de Madrid por la duda. pic.twitter.com/nZUDgrjuVd — Gerard Piqué (@3gerardpique) 26 de febrero de 2017

El Comité de Árbitros de España denunciará a Fernando Roig, presidente del Villarreal, por sus declaraciones en las que afirmaba que Gil Manzano, árbitro del Villarreal-Real Madrid, había salido del estadio con bolsas con regalos del equipo blanco, según publican hoy medios españoles como COPE y ABC.Pero no sería el único. El comité también tiene previsto denunciar a Gerard Piqué, defensor del Barcelona, por el tuit que publicó al término de ese mismo partido, en el que el central azulgrana se quejaba de la diferencia de trato de los árbitros entre el Real Madrid y el Barcelona.El central azulgrana echa cuentas y ve ocho puntos de diferencia gracias a las decisiones arbitrales en esos partidos. El Barça se dejó dos puntos ante el Villarreal (1-1) tras una mano clarísima de Bruno no pitada. Este domingo sí se señaló penalti y esa decisión dio alas al Madrid.El Barça también empató ante el Málaga (0-0) en el Camp Nou con un gol mal anulado a Piqué. Ante el mismo rival, el colegiado regaló un gol a Sergio Ramos en fuera de juego. No es la primera vez que Piqué tiene problemas con los árbitros. De hecho, esta sería la tercera denuncia que recibiría.Sobre los señalamientos que hizo Piqué, Sergio Ramos, defensor del Real Madrid dijo que no es más que una rabieta de su colega. "Me sorprendería si lo pone Messi. Viniendo de Piqué, ya lo conocemos", dijo el madridista.