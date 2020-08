Gerard Piqué: “Es una vergüenza, el club necesita cambios estructurales”

El central azulgrana Gerard Piqué dijo este viernes que lo vivido en Lisboa “es una vergüenza" y que "el club necesita cambios estructurales”, justo al finalizar la histórica debacle ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones (2-8).



“El club necesita cambios. Y no hablo sólo del entrenador y de los jugadores. El club necesita cambios de todo tipo. Nadie es imprescindible. Yo soy el primero que me ofrezco a dejarlo si es necesario. Ahora sí que hemos tocado fondo”, añadió en declaraciones a Movistar+.



Además, explicó: "Fue un partido horrible y tenemos una sensación nefasta. Es una vergüenza, no se puede competir así. Y no es la primera, ni la segunda ni la tercera vez. Es muy duro y espero que sirva de algo”. EFE