Geovanie Trigueros, nuevo técnico de Limeño

Municipal Limeño anunciará esta tarde la contratación del técnico nacional, Geovanie Trigueros Martínez, como su nuevo timonel para lo que resta de la temporada, decisión que tomó la junta directiva que preside el empresario Martín Herrera tras la derrota sufrida por el equipo unionense ante Platense como local en el cierre de la primera vuelta.

El equipo oriental marcha último por diferencia de goles en la tabla general de posiciones junto a Isidro Metapán, ambos con solo seis puntos.

Será el tercer técnico que tendrá el representativo de Santa Rosa de Lima en el Apertura 2021 luego del paso del azteca Bruno Martínez y del nacional José Manuel Romero, el técnico interino que manejó el banquillo santarroseño desde la jornada seis cuando sustituyó al mexicano Martínez tras caer en Santa Rosa de Lima ante Atlético Marte el pasado 25 de agosto.

“Tomamos este reto con mucha ilusión, con mucha responsabilidad, sabemos que es una tarea que no es fácil pero me gustan así las cosas porque te brinda la oportunidad de mostrar tu capacidad”, afirmó el nuevo entrenador de los cucheros en llamada telefónica con este rotativo.

Será la segunda experiencia que tendrá el entrenador ahuachapaneco en primera división tras hacerlo con Luis Ángel Firpo en el Clausura 2018 al reemplazar en marzo de ese año al brasileño Eraldo Correia como timonel de los taurinos pero solo estuvo dos meses al frente del banquillo tricolor por los problemas administrativos y económicos que denunció en la interna usuluteca.

Trigueros ascendió además a El Vencedor de Santa Elena a primera división en donde llegó un mes después de dejar a Luis Ángel Firpo.

“Vamos ya para Santa Rosa de Lima donde me van a presentar, firmó por lo que resta de la temporada 2021-2022 y por el momento aún no puedo anunciar quién me acompañará en este reto enorme como mi asistente, debemos evaluar eso, el profesor (José Manuel) Romero retorna a las reservas pero será también de mucho apoyo. He visto al equipo y siento que sse puede hacer mucho todavía para comenzar bien la segunda vuelta donde vamos a recibir al Alianza”, aseguró el estratega occidental quien agradeció también el apoyo recibido en Jiquilisco donde trabajó como técnico del Topiltzín de segunda división.

“Agradecido con todos ellos, me apoyaron en todo, llegué al Topiltzín en mayo pasado con una visoría y feliz por la oportunidad que me brindaron, no objetaron en nada mi salida del equipo porque en mi contrato estaba estipulado que si salía una oportunidad de dirigir en primera división podría tomar la decisión de renunciar”, explicó el ex técnico del equipo usuluteco que marcha quinto en la tabla de posiciones de la liga de plata con 10 puntos en ocho jornadas de liga.

Al respecto, Martín Herrera, presidente del equipo cuchero, confirmó a este medio que el cambio era necesario a fin de poder cambiar la mentalidad perdedora del equipo.

“Ahora se presenta el nuevo técnico y creo que entrenará por la tarde con el equipo, a prepararse bien para el duelo ante Alianza el sábado. Ha sido una decisión que se tomó el lunes pasado por la razón que ya no seguiría el técnico Romero ya que necesitamos a un técnico con carácter fuerte y responsable, la verdad no entiendo lo que sucede en el camerino y esperamos que él sea capaz de hacer reaccionar al equipo”, destacó Herrera.