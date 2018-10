Geovani Ávila: un chico de 18 años que tuvo un debut de ensueño con Santa Tecla

En el Apertura 2018 el técnico argentino Cristian Díaz encontró en el Santa Tecla a un joven de 18 años que jugaba para la reserva del equipo tecleño. Lo vio y lo consideró idóneo para reforzar su defensa, ante las bajas por lesión de Juan Barahona y Yosimar Quiñónes. ¿Su nombre? Geovani Ávila.

Pero nadie imaginaba que el chico de 18 años debutaría en la primera división por la puerta grande, con dos goles salvadores ante el Pasaquina, el pasado domingo.

El reloj contabilizaba 72 minutos y a Díaz le quedaba un cambio por realizar. Vio en su banca y llamó al chico de 1,91 metros que es defensa central. En la lógica de muchos... ¿un defensa cuando lo que necesitaban era marcar goles?

Tuvo dos jugadas a gol, en tiempo agregado, y las aprovechó. Esta es su historia.

¿Qué palabras te dio el entrenador Cristian Díaz al momento de enviarte ante Pasaquina, cuando perdían 2-0?

Las indicaciones del profe Cristian fueron que tenía que entrar de centro delantero y que peleara las pelotas aéreas que lanzaban y prolongarlas a los extremos. Me dijo que si tenía la oportunidad de marcar que lo hiciera.

¿Cuál fue la reacción de tus compañeros de equipo al final del partido, después que pudiste ayudar con tus dos goles para empatar el partido?

Cada uno de mis compañeros y el cuerpo técnico al final del partido me felicitaron por lo realizado en el juego.

¿Cuánto tiempo esperaste para que llegara la oportunidad del debut en el equipo mayor del Santa Tecla?

Llegué al equipo en 2017. Me formé en las escuelas municipales del Santa Tecla. A los 6 años estaba ya en el primer nivel de las escuelas. Pasé por todos los niveles hasta el quinto nivel. En unas visorías de la FESFUT en El Cafetalón, con el profesor Edgar "Kiko" Henríquez, me seleccionaron para formar parte de la sub 15, pasando por un proceso hasta formar parte de la sub 17 con los profesores Erick Dowson Prado y Eduardo Lara. Disputé un Premundial que se jugó en Panamá en abril de 2017. Después llegué a las visorías de la reserva del Santa Tecla con el profesor Óscar Navarro hasta formar parte de la institución desde el año pasado.

¿Soñabas jugar en Santa Tecla?

Sí, porque desde niño formé parte de las escuelas de fútbol de Santa Tecla y recién ascendió el equipo, en 2012, llegaba a algunos partidos como aficionado. Es un sueño poder estar en el equipo y haber debutado también.

Tu posición de juego es de defensa, ¿tienes en tu equipo un referente?

Desde el primer delantero hasta el portero, todos colaboran en la parte defensiva y eso me motiva porque cada jugador da lo mejor de sí, se entregan y no dan una pelota por perdida y eso ayuda a tener la imbatibilidad que se tiene actualmente en casa.

¿Qué piensas de esa imbatibilidad que conserva Santa Tecla en Las Delicias desde 2017?

Es una característica importante en el equipo. Sus jugadores conocen bien la cancha y la velocidad que alcanza el balón. Acá hay garra y actitud, y eso ayuda para tener una imbatibilidad.

Tu equipo ha sufrido lesiones y eso ha limitado al plantel, viéndose necesitado en apoyarse en la reserva, ¿qué piensas de esa realidad en este torneo?

Es algo lamentable lo que ha ocurrido con nuestros compañeros en cuanto a lesiones, pero cualquiera que está en el equipo puede relevarlo de la mejor manera. Ese es el ADN en Santa Tecla, trabajamos al mismo ritmo todos, con una idea de juego definido gracias al cuerpo técnico y recibimos la confianza para estar preparados en todo momento.

¿Cuáles son tus expectativas en el fútbol?

Tratar de tener más minutos en Primera División, consolidarme también en el equipo y tener llamados a futuro en selecciones sub 21, sub 23 y la mayor. Y si se da la oportunidad de salir a jugar fuera del país, hacerlo para ayudarle a mi familia.

Por tu edad (18 años), podrías haber estado en la selección sub 20, ¿en algún momento te contactaron?

No me contactaron ni supe nada de la conformación de esa selección. Supe que presentaron una lista y fueron algunos compañeros de la reserva de Santa Tecla, pero no me informaron. Hace dos semanas jugamos un amistoso contra la sub y ganamos 4-2. Allí tuve unos minutos de juego.