G. Welcome fue recibido por @Rene_Sorto en el Aeropuerto y viajan rumbo a San Miguel, mañana será presentado como jugador de C.D Dragón pic.twitter.com/sgo6jHLnql — C.D DRAGÓN (@Cd_Dragon_sv) 13 de enero de 2017

El jugador hondureño Georgie Welcome arribó a El Salvador este día para enrolarse en el Dragón.El equipo informó en su cuenta de Twitter oficial que Welcome fue recibido en el Aeropuerto Internacional de El Salvdor por el gerente René Sorto.Antes de confirmarse como fichaje escupefuego, Welcome fue pretendido por el Firpo, pero no se concretó nunca su fichaje y fue descartado, puesto que la escudra pampera ya tenía completa su nómina.