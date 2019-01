Gastón Colmán: "La vara quedó alta con el título, menos no podemos aspirar"

Sin Ricardo Ferreira, quien fue el goleador histórico del club tecleño en Primera con 75 goles y con el título, el uruguayo Gastón Colmán tiene claro que cargará con una gran responsabilidad como el atacante nueve que llega a la institución.

Más que ser una presión lo toma como un buen desafío para estar a la altura del monarca salvadoreño que vuelve a confiar en la legión charrúa como sucedió antes.

Con Matías Soto, otros cinco compatriotas vistieron antes esta camiseta, siendo el más destacado Sebastián ''Loco'' Abreu, así como también Carlos Bueno, Liber Quiñónes, Sergio Souza y Christian Vaquero.



Gastón comentó ''Me hablaron muy bien del fútbol de El Salvador, en ningún momento dudé. Unos amigos que están en Águila y Metapán me hablaron bien de la liga y de Santa Tecla. (Nicolás) Fagúndez y Joaquín Vergés, con ellos tengo gran amistad porque jugamos juntos y les consulté por el fútbol de aquí. Estoy convencido de que la vara es muy alta, el plantel anterior la dejó así porque salió campeón y de eso no podemos aspirar menos. En la charla del lunes con el profesor Cristian Díaz dijo que no podemos aspirar menos, en la fase final este equipo tuvo buen rendimiento'', dijo.



Para Colmán será importante cumplir en cada partido y se proyecta a largo plazo. ''Para uno que viene de afuera, siempre la idea es estar mucho tiempo. Hasta ahora nos han recibido bien, espero que esto siga y yo pueda devolverle lo mejor al club. De mí pueden esperar sacrificio, como a todo uruguayo se nos reconoce por la garra, espero darlo todo y adaptarme de la mejor manera'', apuntó.



Este jugador jugador sudamericano dijo que ya supo que Tecla sufrió mucho por cerrar el torneo pasado con plantilla corta. ''Antes de venir estuve hablando con el profesor Ramondino, me mencionó que el plantel se fue acortando porque algunos se fueron a otros equipos o sufrieron lesiones, esperemos que no suceda lo mismo y que el técnico no tenga problemas para armar el equipo al tener más variantes''.



También tuvo una inducción sobre qué se puede esperar cuando toque enfrentar a Alianza, rival con el que han disputado las últimas cinco finales. ''Lo primero que nos dijeron al llegar es que ya se armó una especie de clásico con Alianza y lo enfrentaremos en la sexta fecha y seguro será uno de los rivales que luego puede tocar en instancias finales''.



En cuanto a sus características de juego, dijo ''Soy un nueve, tengo libertad de salir a jugar y quizá no soy mucho de ir al choque o la fricción pero me gusta jugar con la pelota por abajo y seguro me vendrá bien que ese es el estilo del cuerpo técnico y del plantel''.