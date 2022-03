Gary Lineker recuerda El Clásico: "Tenía la piel de gallina por todo el cuerpo"

Aunque Diego Maradona levantó la Copa del Mundo de 1986, fue otro ex jugador del FC Barcelona el que terminó como máximo goleador del torneo con seis tantos: el inglés Gary Lineker, una hazaña que le allanó el camino a LaLiga.

El hat-trick de Lineker contra Polonia y el doblete contra Paraguay pusieron a Inglaterra en camino de enfrentarse a Argentina en los cuartos de final, y sólo el extraordinario doblete de Maradona detuvo al delantero del Everton FC y a su país.

Al FC Barcelona le gustó lo que vio y se apresuró a fichar a Lineker por 2,8 millones de libras esterlinas, la segunda cifra más alta de la historia del fútbol en ese momento, sólo por detrás del traspaso de Maradona del FC Barcelona al Nápoles. Se convirtió en el primer inglés que jugaba en el primer equipo del club desde la década de 1920, y nadie más lo hizo desde entonces.

Detrás del fichaje estuvo el compatriota de Lineker, Terry Venables, conocido como El Tel, que reclutó al delantero inglés y al galés Mark Hughes en el mismo verano.

Lineker había destacado en la máxima categoría inglesa con el Leicester City y el Everton, siendo el máximo goleador en ambas temporadas antes de su traslado a España, pero estaba entusiasmado por empezar un nuevo reto en un club de la grandeza del Barça.

"Mi decisión de trasladarme a España se debió a que fue el FC Barcelona el que vino a por mí", explicó Lineker. "Si uno de los gigantes del fútbol mundial viene a por ti, entonces es muy difícil decir que no”.

"La oportunidad de vivir en un país diferente, de experimentar un fútbol distinto, de formarme tanto dentro como fuera del campo, la oportunidad de aprender otro idioma y de probar algo nuevo y emocionante. Hay todo tipo de razones, pero la principal, obviamente, fue que es el FC Barcelona. No se puede decir que no", explica.

El delantero no tardó en marcar dos goles en su debut contra el Racing de Santander, y alcanzó un total de 20 goles en 41 partidos en su primera temporada en la máxima categoría. Tres de ellos se produjeron en el emocionante triunfo por 3-2 en ElClásico, contra el Real Madrid, en enero de 1987.

Lineker hizo gala de sus habituales instintos de cazador, rápido, y remató a bocajarro para abrir el marcador en el minuto 2, y volvió a hacerlo en el segundo palo para doblar la ventaja de los catalanes. "ElClásico es algo muy especial", recordó Lineker. "No sabía qué esperar del ambiente, pero fue increíble. Nunca he conocido nada igual".

"Marqué dos goles en los primeros cinco minutos. Y el ruido, el crescendo en el Camp Nou fue algo que nunca, nunca olvidaré. Se me puso la piel de gallina cuando marqué el segundo gol, porque el Camp Nou se volvió loco". Al principio de la segunda parte, Lineker se zafó de la defensa de Los Blancos y superó al guardameta Paco Buyo para poner al Barça con tres goles de ventaja en un Camp Nou que vibraba.

Los goles del Real Madrid, a cargo de Jorge Valdano y Hugo Sánchez, amenazaron con deshacer la contribución de Lineker, pero el FC Barcelona se aferró al triunfo. "Y todo lo que pensaba era: 'Por favor, que no marquen otro. Por favor, que no marquen. Por favor, no puedes marcar un hat-trick en ElClásico y no ganar el partido'", dijo Lineker. "Pero es un partido que nunca olvidaré. Es un partido que cada año veo cómo se emiten los goles en ese momento, en este día, hace 30 años. Marqué un hat-trick, así que nunca me cansaré de verlo porque fue uno de los momentos más especiales de mi vida".

Sólo eso habría bastado para que Lineker entrara en la historia del FC Barcelona y de LaLiga Santander, pero también ganó la Copa del Rey en 1988 y la Recopa de Europa en 1989, ganándose por el camino el apodo de El Matador.

Su tercera temporada en el FC Barcelona resultó más frustrante para él, ya que el entrenador Johan Cruyff lo desplazó a la banda en lugar de su papel preferido de delantero. Lineker regresó a Inglaterra con el Tottenham en el verano de 1989, ganando la FA Cup en 1991. En particular, terminó su carrera sin recibir ni una sola tarjeta, y como máximo goleador de Inglaterra en un Mundial, récord que se mantiene hasta el día de hoy.

Lineker fue el jugador británico más goleador de LaLiga, con 42 goles en 103 partidos de la máxima categoría, antes de ser superado por Gareth Bale, del Real Madrid, en 2016. Nunca olvidará su paso por LaLiga Santander. "Es un recuerdo que siempre se ha quedado conmigo", añadió Lineker. "Una experiencia maravillosa. Un gran club de fútbol. Un lugar un poco loco a veces, como lo sigue siendo. Pero es una experiencia que nunca olvidaré. La gente de Barcelona siempre fue maravillosa conmigo, y eso siempre se me ha quedado grabado en el corazón".