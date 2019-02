¿Gareth Bale y Zidane no se querían? Así respondió el jugador del Real Madrid

El delantero del Real Madrid Gareth Bale aseguró que no ha vuelto a hablar con Zinedine Zidane desde la final de la Liga de Campeones del año pasado, y apuntó que no eran "los mejores amigos", sino que su relación era "profesional".

"No me habló sobre eso (su marcha), todavía no he hablado con él. Nuestra relación fue buena; no diría que éramos los mejores amigos, solo fue una relación profesional normal", declaró en una entrevista a la revista de fútbol inglesa FourFourTwo.

Además, el galés reconoció que en aquella final ante el Liverpool (4-1) se sintió "frustrado" por no ser titular. "Me sentí realmente frustrado por no empezar. Había jugado bastante bien desde que regresé de la última pequeña lesión que había tenido en diciembre. Marqué cinco goles en mis últimos cuatro partidos de liga de la temporada y sentí que merecía estar involucrado desde el principio", admitió.

"Estaba desesperado por llegar a ese campo. Cuando entré corriendo todavía estaba un poco enfadado, y probablemente por eso hice lo que hice a continuación", añadió.

En este sentido, habló sobre la chilena con la que volvió a adelantar al conjunto blanco. "He vuelto a ver el gol un par de veces. No sentí que tuviera algo que demostrar, quería hacerlo por mí y por el equipo. Si juegas una final, quieres irte a casa con el trofeo, no importa lo que cueste", concluyó.