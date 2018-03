Gareth Bale sufre una nueva lesión

LONDRES, INGLATERRA. El delantero galés del Real Madrid, Gareth Bale, no jugará con su selección nacional los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 debido a una lesión, según informó hoy la cadena británica BBC.El atacante se perderá los enfrentamientos ante Georgia, en Tiflis este viernes, y en Cardiff, el lunes frente a la República de Irlanda, claves para dirimir los dos primeros puestos en el Grupo D de clasificación, en el que Gales marcha segunda a cuatro puntos de Serbia.Bale, de 28 años, se incorporó a la concentración de su combinado nacional ayer lunes, después de que su entrenador en el Real Madrid, Zinedine Zidane, no le alinease en el partido contra el Español.A pesar de que se entrenó con el resto de sus compañeros, el delantero y capitán de Gales no viajará a Georgia para el penúltimo encuentro de clasificación para la Copa del Mundo del próximo verano, señaló la BBC.La selección galesa confía, al menos, en asegurar el segundo puesto del Grupo D, en el que la República de Irlanda es tercero a un solo punto de los "dragones".Los ocho mejores segundos de los nueve grupos de clasificación irán a la repesca para luchar por una plaza en el Mundial en una eliminatoria a dos partidos.Parte de las esperanzas de Gales pasaban por las botas de Bale, que aspiraba a llevar a su selección a su primera cita mundialista desde 1958.