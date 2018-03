Gareth Bale aclaró su futuro: ¿Se ve fuera del Real Madrid?

MADRID, ESPAÑA. El futbolista galés Gareth Bale cerró la puerta a cualquier posibilidad de salir del Real Madrid y aseguró que "no hay nada que discutir" al respecto."Soy un jugador británico y siempre se me asocia con una vuelta a casa. Pasó con Beckham, con otros ingleses que vinieron a España. Nada nuevo. Soy feliz jugando en el Madrid, lógicamente el interés es el interés, pero si no ha habido nada concreto, ni oferta, no hay nada por tanto que discutir", relató en una entrevista publicada en el diario "Marca".Bale aseguró que nunca pensó en un futuro fuera de su actual club. "Todo ha sido complicado por mi lesión, pero por nada más. Aún puedo jugar al fútbol muy bien, cuando esté al máximo daré lo mejor otra vez, firmé un contrato largo en el Madrid y soy feliz en este club. Seguro que esta va a ser una gran temporada. Mi plan es ese, marcar goles aquí", manifestó.El jugador galés espera dar lo mejor después de una temporada irregular y lastrada por una lesión de tobillo."El año pasado con el dolor me resultaba difícil ponerme en forma. He trabajado duro para recuperarme y ahora poder hacer la pretemporada a tope", destacó.Su lesión le impidió llegar en forma al tramo final de la temporada, aunque pudo tener unos minutos en la final de la Liga de Campeones, jugada en su natal Cardiff, y en la que los blancos conquistaron el trofeo al ganar 4-1 a la Juventus."Para ser honesto, seis semanas antes de la final trabajé duro para llegar en forma, y estar en el banquillo fue lo más gratificante, porque si no hago ese trabajo no habría estado allí", dijo.Y añadió: "Trabajé duro, 12 horas al día, para estar disponible en la final, para poner bien el tobillo, y poder disfrutar de esos minutos fue lo más gratificante. Levantar la Copa delante de mi familia y amigos fue increíble".Bale espera lo mejor de la nueva campaña."Cuando volví el año pasado de la lesión estaría al cincuenta por ciento, traté de mejorar pero mi tobillo no me dejó. Mi objetivo ahora es ponerme en plena forma y seguir jugando con el Madrid", resumió.