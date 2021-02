Gareca: "El covid-19 es peligroso pero las medidas también son peligrosas"

"Yo sé cuidarme del covid, (...) lo que no sé es cómo proceder con las medidas que se toman. Creo que el covid es peligroso, de eso no tengo duda, pero creo que las medidas también son peligrosas" porque " generan un montón de inconvenientes ", espetó Gareca desde Buenos Aires, en una rueda de prensa telemática.



El entrenador del equipo blanquirrojo aseveró que la vuelta al confinamiento, y el consecuente impedimento a retomar el deporte profesional, fue un "golpe duro", una "decisión demasiado apresurada" que le "sorprendió" y le hizo recordar "el gran sacrificio" que hizo el fútbol durante la primera ola de contagios del covid-19.



"El fútbol ha dado muestra de manejarse muy bien, no veo motivo para que aquel que se maneje bien sea castigado, en cierta manera, obligado a llevar a cabo una situación en el cual sea perjudicado", criticó.





"INDISPENSABLE" RETOMAR LA LIGA NACIONAL





Enfocado en preparar los próximos partidos de Perú en las eliminatorias contra Bolivia en La Paz y frente a Venezuela en Lima, los días 25 y 30 de marzo, respectivamente, Gareca consideró "indispensable que cada país comience su liga local" porque un eventual poster influiría de manera directa en el rendimiento de sus jugadores.



"En la medida en que eso se aplace, lógicamente los jugadores estarán en menos condición de forma y en menos condición competitiva", lamentó.



De hecho, el Consejo de Ministros ya rechazó esta semana la solicitud del Instituto Peruano del Deporte para retomar las actividades y los entrenamientos de deportistas profesionales, por lo que el cronograma de la liga peruana, que tenía previsto comenzar el 26 de febrero, queda sujeto al avance de la pandemia en el país.



El entrenador manifestó que el retorno a la competición nacional daría "seguridad" a la selección, que "al menos podría contar solo con jugadores del torneo local" en caso de que los peruanos que militan en la MLS no puedan acudir a la próxima convocatoria.



En ese sentido, Gareca exigió a la Fifa "analizar" y "reflexionar" para "facilitarle a las selecciones la convocatoria de los jugadores".



"La FIFA tiene que analizar si una selección tiene el 50% de sus jugadores en Estados Unidos, begin the eliminatorias en marzo, y el campeonato comienza en abril. Tendrá que ver qué medidas se toman porque si en los estados tienen que hacer cuarentena, si los clubes no están obligados a ceder a los jugadores, es algo que perjudica a una selección determinada ", alertó.



De todas formas, el seleccionador se mostró confiado en que "van a facilitar las cosas porque los muchachos de diferentes partes del mundo tienen la posibilidad de venir porque es de interés nacional".





"TENGO UN CONTRATO QUE CUMPLIR"





Hasta el momento, la selección peruana marcha en la penúltima posición de la clasificación de las Eliminatorias Qatar 2022, pues la blanquirroja apenas logró un punto tras el empate contra Paraguay y las derrotas ante Brasil, Chile y Argentina.



Aún así, y pese a la "situación incómoda" de la pandemia y la paralización de las actividades, Gareca dijo que el equipo tiene "las mismas posibilidades que en el comienzo del arranque" y ratificó su "fe" y "confianza" con los jugadores para "



Además, el entrenador reafirmó su compromiso con la selección y negó las especulaciones sobre un posible abandono de su cargo.



"En ningún momento se me ha cruzado por la cabeza dejar la selección peruana, tengo un contrato que cumplir y mi intención es cumplirlo", aseveró Gareca.