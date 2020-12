Gamarra ya podrá dirigir a Firpo desde el banquillo

El técnico argentino ya presentó la documentación requerida ante la federación y la liga, y podrá dirigir a Firpo desde el banquillo este próximo domingo frente a Once Deportivo.

Roberto Gamarra llegó a las filas del cuadro pampero en la quinta fecha de la zona regional para afrontar los dos últimos duelos de la fase de grupo frente a Municipal Limeño y Club Deportivo Águila.

Hay que recordar que el encuentro correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupo entre Firpo y Águila, fue suspendido a mitad del partido debido al incumplimiento de protocolos por el distanciamiento social. En esos 45 minutos, el profesor Renderos Iraheta todavía era técnico de los taurinos. Ya con la llegada del “Toto”, Firpo logró derrotar a Águila en la reanudación de dicho partido y también en el enfrentamiento de vuelta en el Barraza. Los usulutecos confirmarían el buen arranque de la era Gamarra consiguiendo una victoria en casa frente a Municipal Limeño.

Sin embargo, hasta la fecha, Gamarra todavía no dirigía un partido desde la banca usuluteca dejando casi un mes, de hacerlo desde los graderíos de los diferentes escenarios deportivos.

Este día pudimos confirmar con personas de Luis Angel Firpo y el gerente de la liga, Oskar Cruz, que Roberto Gamarra ya puede estar en el banquillo el próximo partido de su equipo.

Hasta el momento Firpo en esta segunda fase no conoce la victoria ya que tiene dos empates en casa frente a Limeño y Chalatenango y una derrota afuera en contra de Fas.

Otro entrenador que también está dirigiendo desde las gradas es Ernesto Corti, quien llegó en sustitución del técnico argentino Hugo Coria. Hasta el momento Corti ha dirigido tres encuentros, Jocoro y Metapán en condición de visitante y Alianza en el Juan Francisco Barraza.

El ex técnico de Santa Tecla fue confirmado el 13 de noviembre como nuevo DT de Águila, luego de que el equipo emplumado anunciara la destitución del técnico Coria horas después de una derrota frente a Firpo. Hasta la fecha, Corti no se ha sentado en el banquillo y no parece que lo vaya a hacer este sábado en Sonsonate, cuando Águila visite al cuadro cocotero.

El mismo gerente de la liga comentó: "Todavía está pendiente la documentación de Corti, no se ha presentado ante la FESFUT ni a la primera división”, explicó Cruz

Hay que recordar, que un técnico no puede dirigir desde un banquillo a mitad de un torneo si no ha sido inscrito. La inscripción no se puede hacer hasta que se haya finiquitado el contrato del entrenador anterior.