Gamarra sobre el estado físico de Ogangan: "un jugador no puede arrastrarse así en el campo"

El nuevo técnico de Firpo, Roberto Gamarra, lo tiene claro: A losjugadores no los eligió él pero trabajará por sacarles el máximo provecho a cada uno de ellos. "Yo no he elegido este plantel, a mi me lo dieron. Obviamente me lo dieron así y tengo que sacarle lo mejor posible."

Pero además se refirió al estado físico de varios jugadores, específicamente al del delantero Fredrick Ogangan, de quién espera sacar el máximo rendimiento. En su presentación, "Toto" dijo que "veo a ese muchacho (Ogangan) pasado de peso. Todas esas cosas pasan factura y hay que rebanarlo físicamente porque lo primordial es la parte física a la part de la técnica. Él debe de cuidarse, un jugador no puede arrastrarse en el campo. Tiene que trabajar y ese lo que tengo que hacer yo."

Además mencionó que "no podés dividir la parte física de la parte técnica. Si te falta una de esas quiere decir que te falta el 50 ciento y con eso no te alcanza para nada". El caso del delantero nigeriano no es el único en elfútbol salvadoreño y en buena parte tiene que ver con las dificultades por las que pasaron los jugadores en el país al estar el torneo suspendido por variosm eses a causa de la pandemia.

Firpo inicia una nueva etapa de la mano de Roberto Gamarra, con quien los pamperos levantaron un título en el Clausura 2013; la décima y la última en primera división para sus vitrinas.