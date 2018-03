Gamarra revela que hubo un jugador en Metapán que amenazó con pistola a un compañero

El técnico Roberto Gamarra habló hoy en los micrófonos del Güiri Güiri al Aire y ahondó en su salida del Isidro Metapán, aseguran que sufrió un "golpe de estado" y le tiró duro a los jugadores.

El estratega argentino respondió a las críticas que Roberto Campos, directivo del Isidro Metapán, hizo contra su gestión del vestuario en un programa televisivo y aprovechó para sacar a la luz cosas que seguro causarán mucho revuelo.

"Yo le quiero preguntar al señor (Roberto) Campos dónde estaba cuando un jugador (del Metapán) entró al vestuario y le puso la pistola a un compañero en la cabeza, eso ocurrió en el estadio de Metapán cuando él era directivo", acusó el entrenador, quien dijo que el incidente no pasó a más gracias a la internvención de otro jugador.

También dijo que hay un jugador metapaneco que tiene graves problemas de alcoholismo, al punto que llega a los entrenamientos en malas condiciones. "Otro de los hechos aberrantes que ocurría ahí (en Metapán) era que un jugador venía permanentemente borracho a las prácticas en las primeras semanas y el técnico no decía nada. Se sentaba en uno de los postes y el equipo hacía definición y él obstaculizaba que entrará el balón", expuso.

Destacó que hay líderes negativos en el equipo y que el plantel ya no es el mismo de sus mejores momentos. "Yo caigo en el momento más difícil Metapán cuando los recursos no existen, cuando la categoría de los jugadores no es tal de la que había hace seis, siete u ocho años atrás y la vaca está flaca de tanto haberla mamado y me tocó a mi bailar con la más fea", criticó.

Y aseguró que en su salida también tuvo mucho que ver un directivo del equipo, Bertín Peraza. "El señor Peraza, que queda a cargo y es la cabeza pensante, es juez y parte de la institución porque él tiene un hijo que juega ahí y cree que es escuela de fútbol. Esto es liga mayor, hermano Peraza, entienda bien. Estaba molesto porque su hijo no juega por el momento y no es mejor que Chicho Orellana ni que el Chino Odir Flores por el momento. Él volcó la balanza y aprovechó la oportunidad para sacarme ayudado por este señor (Roberto) Campos.