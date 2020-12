Gamarra destacó el coraje del Firpo

El argentino Roberto Gamarra definió muy a su estilo el sentimiento que derrochó Luis Ángel Firpo en su triunfo por 0-2 de visita sobre Santa Tecla en el cierre de la primera vuelta de la fase de hexagonales del Apertura 2020.

"El equipo entendió ante las ausencias por lesión que estos partidos se ganan con los testículos bien puestos y después con todo lo demás que acarrea eso, valentía, concentración, sudar sangre, aplicación táctica y jugar bien para ganar el juego", resumió.

Gamarra aseguró que las improvisaciones que debió hacer para armar su equipo en la cancha fue porque carece de más jugadores en el banquillo ante las lesiones que se le han reportado en las últimas semanas que le han obligado a tener un equipo distinto en cada fecha.

"Que te falten tres jugadores importantes en tu equipo es normal, pero que te falten 10 hermano, no se puede. Ayer (viernes) se me lesionó de nuevo (Armando) Polo en el entrenamiento, tenemos 23 jugadores en el plantel y que te falten 10 es algo que no se puede manejar, miraba el banquillo y no miraba muchas opciones conforme se presentaba el partido, tuve a tres reservistas para completar la nómina", confesó.

El estratega gaucho explicó también las razones por la cual se ha mantenido al margen de todos los que están inmersos en el balompié local, especialmente de la prensa deportiva.

"No había tenido contacto con ustedes porque tenía mucho que hacer, lo dije cuando ganamos tres partidos consecutivos, que todo esto es relativo y que luego se viene una racha mala como la que tuvimos", externó el estratega sureño.

Además afirmó que "no es que quiera amarrar mi chucho a tiempo, yo no mayo nada, no son excusas ni busco tenerlas, por eso me alejé de ustedes porque manejo presiones de todo mundo y más de ustedes como prensa deportiva".