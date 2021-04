Gamarra: "Todo el año hace calor y no me vengan con cuestiones insignificantes"

Tardelis Peña, capitán de Luis Ángel Firpo, fue el jugador más buscados tras la victoria de su equipo en el Sergio Torres con el la cual el cuadro pampero saltó al tercer lugar del grupo A en la fecha 6 de la etapa de hexagonales del Clausura 2021.



"En esta fase es importante sumar de local y hoy se nos dio a nosotros. Era obvio que se nos iban a venir, metieron varios delanteros y ya fue mano a mano en la parte defensiva de nosotros, pero contrarrestamos bien las cosas", dijo el zaguero del equipo usuluteco.



Con el triunfo, Firpo sigue imbatible en la Caldera, donde solo el Jocoro ha logrado sumar en el Clausura.



"Muy contento por lo realizado por mis compañeros, se hizo un gran esfuerzo y gracias a Dios se me da la oportunidad de marcar y fue un gol que sirvió para sumar de a tres", reforzó el jugador que ya registra dos goles en el Clausura.



En la próxima jornada, Firpo viajará a Tierra de Fuego para enfrentarse al Jocoro, otro rival directo en sus aspiraciones de meterse a cuartos de final.



"A descansar bien y pensar lo que se hizo mal y lo que se hizo bien hoy para corregirlo e ir con los pies sobre la tierra, muy humildes para ir a buscar los tres puntos ante Jocoro", destacó el defensor circense.



En el partido en Ahuachapán, Firpo se trajo un punto luego de un empate de 1-1 por lo que es de los pocos equipos que suman y le ganan la serie al cuadro fronterizo.



"Sabíamos que iba a ser un partido complicado como el de Ahuachapán, fue el mismo partido en el que nosotros tuvimos la pelota, creamos las opciones pero no concretamos, hoy con un gol nos bastó para ganar y tener un mejor posición en la tabla", dijo Tardelis.



Por su parte Roberto Gamarra, técnico principal del Firpo destacó como importante el triunfo y habló de la decisión de programar los partidos como local a las 2:30 de la tarde, horario que ha generado críticas en algunos futbolistas rivales.



"¿Y cuál es el problema? En Oriente se ha jugado toda la vida así, no me vengan a decir otras cosas. Son situaciones que uno tiene que tener a favor, no me vengan con que hace mucho calor, todo el año hace calor y no me vengan con esas cuestiones insignificantes que lo único que hacen es criticar el buen momento de un Firpo que estuvo a punto de desaparecer", explicó Gamarra.



Según Gamarra jugarán contra FAS y Alianza en horario de las 2:30 de la tarde en la recta final de las hexagonales.