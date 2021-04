Gamarra: "Nunca estamos al cien para partidos claves"

Roberto Gamarra, técnico del Firpo, lamentó la falta de contundencia de su equipo en la derrota ante Alianza en el Sergio Torres que puso fin a la imbatibilidad pampera en este feudo.

Firpo sumaba seis partidos sin conocer la derrota ni permitir gol en la Caldera.

"Nosotros hicimos el esfuerzo, un equipo disminuido con gente que nos falta, un delantero arriba, el caso de Polío, Canales y Sagastizado, pero nunca estamos al cien por ciento en partidos claves como este y se da la cuestión esta que nos hacen un gol de entrada y lastimosamente no lo pudimos cambiar', dijo el Toto Gamarra.

El entrenador argentino mencionó que faltó contundencia ante los albos.

"Tuvimos situaciones de entrada, cuatro de entrada con mano a mano, de cabeza, al área chica y ellos la primera que tuvieron la metieron, así de contundentes", dijo el suramericano.

Durante las declaraciones del Toto en el Sergio Torres hubo reclamos de algunos aficionados.

"Este equipo viene de estar a punto de desaparecer y en su aparición está a punto de clasificar, uno comprende al aficionado, está enfurecido y no le gusta perder, obviamente no piensa como nosotros, los conceptos no los manejan como nosotros", dijo el DT.

Firpo se estancó con 11 puntos y queda en el cuarto lugar.

"Es normal que estén enojados porque se pierde en casa, un clásico y ante un rival difícil. Fue un partido raro, nosotros veníamos con la portería menos vencida, como seis juegos con la portería cero y un descuido ellos lo aprovecharon y golpearon en el momento que debían y tienen un equipo con que reponer nosotros no, ellos tienen dos jugadores por puesto", explicó.

Entre semana, Firpo recibirá al FAS en el Sergio Torres y cerrará las hexagonales con una visita contra Marte en el Cuscatlán.