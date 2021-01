Gálvez: "Hay que garantizar las medidas del protocolo sanitario y tomarlas en serio"

Samuel Gálvez, presidente de la primera división salvadoreña de fútbol, charló en el Güiri Güiri al Aire sobre la implementación de los protocolos de bioseguridad en el presente torneo y las medidas que habrá para la final del Apertura 2020 que disputarán Alianza y Águila, dos equipos con mucha afición a escala nacional.

Antes de entrar al campo de la final, Cristian Villalta pidió la valoración del dirigente sobre el trabajo hecho en el Apertura 2020 en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

"Han sido momentos difíciles y yo creía que ya para esta fecha ya podría haber bajado esto (casos de contagio), pero esto continúa casi igual y ha habido problemas, algunos equipos se han visto dañados porque no han podido tener toda su afición", dijo a la mesa más redonda.

"Unos han agarrado las reglas, otros como dicen por ahí, es difícil tener una primera división cuando no hay una estructura en la que todos obedezcan, eso quiérase o no molesta un poco, lo importante es que ya vamos a estar en una nueva final, este fin de semana", enfatizó Gálvez.

Villalta también preguntó al dirigente cuál compromiso pueden tomar el fútbol y los equipos participantes en la final del próximo domingo en el Cuscatlán.

"Nos vamos a reunir a las 3:00 de la tarde para hablar sobre esa final y para hablar específicamente de las medidas que se van a tomar, no va a ser una final normal como cualquiera la podía esperar, aunque van a estar dos equipos grandes en afición, entonces habría que tomar medidas", comentó Samuel Gálvez.

El titular de la primera división incluso adelantó que uno de los temas a discutir será el cambio de sede para la final de reserva para no tener otras aficiones en el Monumental.

"Hay que garantizar las medidas del protocolo sanitario, son medidas que hay que tomarlas en serio, he tratado de asumir como responsable de la primera división pero al final queda en los equipos pero ya en este caso tenemos que tomar medidas todos para ver como salimos con esta final", sostuvo.

Según Gálvez se mantendrá la medida de permitir solo el 30% de la afición al estadio Cuscatlán.

"Eso así es, estamos hablando en los protocolos de un 30%, si el aforo es de 30,000 o 29,000 andaríamos por los 9,000 aficionados como máximo, a parte de eso tomar medidas con los medios y juntas directivas de los equipos", mencionó Gálvez.

Sobre el cumplimiento al distanciamiento social entre aficionados en sector general, Gálvez dijo que será analizado pero advirtió que es un tema difícil. "En Santa Ana ayer en ciertos espacios estaba solo y se podía guardar el distanciamiento, pero las barras se tratan de mantener juntas y es un problema bien difícil y quizá ni la policía (lo controlaría)".

Una de las opciones para la final, según Samuel Gálvez, es la división de las barras de cada equipo. "Creo que podría haber un poco más de margen para guardar el distanciamiento y es lógico que la Policía va a estar ahí y se va a garantizar un mayor número de elementos de seguridad y podemos hacerlo cumplir y es necesario hacerlo, los aficionados no consideran eso, hay novedad con el aglomeramiento y cualquiera se quita la mascarilla para comer algo y eso es delicado", expresó.

Gálvez se mostró optimista de que los equipos finalistas seguirán con la implementación de las respectivas medidas de bioseguridad el próximo domingo. "Ojala que los equipos lo hagan cumplir y en ese caso Alianza y Águila porque de eso se trata".

Sergio Gallardo señaló la utilización de la forma condicional del verbo "podría" por parte del dirigente, pero Gálvez aclaró que no puede "meterse en la administración interna de cada equipo".

"Si él lo quiere hacer lo va a hacer, eso así es, yo soy presidente de la primera división pero no mando al Alianza ni mando al Águila, creo que, administrativamente, la responsabilidad se las dan a los equipos para que lo hagan. Uno les da a los presidentes qué es lo que tienen que hacer y si ellos lo deciden hacer, ojalá que lo cumplan", recalcó.

"Uno de los problemas que tenemos en la primera división es que tu decides tal cosa y están haciendo otra, no digo que eso lo han hecho los dos equipos, pero no es tan así y quisiera decirte no es tan fácil, aquí no se trata de una unidad militar y yo se los he dicho a los presidentes de los equipos, es la realidad", agregó.

Sobre el tema Cristian Villalta instó a las autoridades sanitarias del país a tomar cartas en el asunto.

"Hoy más que nunca las autoridades sanitarias del país deben interesarse por la situación y ayudarles a estas administraciones de estos dos equipos, a la Federación de Fútbol y a la primera división a tomar decisiones y ponerlas en práctica", recalcó.