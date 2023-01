Gala del Hombre Gol premiará a las figuras del Apertura 2022

Este jueves por la noche se realizará la gala del Hombre Gol que premiará a las figuras destacadas del torneo Apertura 2022 en las tres divisiones del fútbol salvadoreño, así como de la liga femenina, de la que se entregará el premio Mujer Gol por primera vez.



El ganador del galardón Hombre Gol de Oro, que se entrega al máximo artillero de la primera división, es Juan Carlos Argueta. El delantero nacional de 22 años consiguió marcar ocho goles a favor del Jocoro en 10 jornadas.



“Es una bendición muy enorme que Dios me dio, no me imaginé que iba a ser así mi primer torneo, mi debut, poder quedar campeón goleador y nada más agradecido con Dios por la bendición que me da, por mis compañeros, por el cuerpo técnico, por la directiva, por el apoyo que siempre me brindó”, expresó Argueta.



Felipe Amaya del Dragón conquistó el Guante de Oro, al ser el portero menos vencido de la máxima categoría del fútbol nacional. El guardameta encajó un promedio de 0.67 tantos en las 10 fechas de la fase regular.



“Contento por un reconocimiento a nivel personal, pero tiene mérito del grupo, porque el sacrificio y el trabajo de los compañeros en la cancha se ven reflejados en la parte de atrás y motivado por lo que viene”, comentó Amaya.



En la Liga Femenina, la artillera Damaris Quelez se quedó con el primer premio de Mujer Gol de la historia. La delantera logró marcar 24 tantos en 10 partidos de la fase regular, además de conquistar el campeonato de liga con el Santa Tecla.



“Primeramente estoy muy feliz y muy agradecida con Dios, con ustedes, ya que están dando esa prioridad y apoyo para el fútbol femenino. Me siento la verdad muy feliz, admirada porque es primera vez y agradecerle a cada uno de ustedes”, declaró Quelez.



En la segunda división, Jonathan Nolasco Martínez, delantero del Destroyer, consiguió el Hombre Gol de Plata. El atacante de 26 años lo logró al marcar 18 anotaciones en la fase regular del Apertura 2022.



El Guante de Plata lo obtuvo el portero del Cacahuatique Jonathan Funes Rivas, al encajar solamente un promedio de 0.81 goles por partido. Previamente ganó el Guante de Bronce en 2019.



Miguel Francisco Franco, de Los Andes de la tercera división ganó el premio Hombre Gol de Bronce tras haber anotado 23 goles en la primera etapa del campeonato.



Misael Erazo, por su parte, se agenció el Guante de Bronce con un promedio de 0.78 goles encajados en el Apertura 2022. El portero del Audaz conquistó su segundo premio en esta categoría.