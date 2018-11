Gabriela: una uruguaya que apoya a El Salvador en el Premundial sub 20

El debut de la selección salvadoreña en el Premundial sub 20 estaba próximo. Cerca de la barra del equipo salvadoreño había una mujer de tez blanca, con acento rioplatense. Festejó el primer tanto de la azulita a Curazao, pero también lamentó que el equipo curazaleño haya empatado.

Cuando llegó el 2-1 a favor de El Salvador, la chica vuelve a sonreír. "No quiero que pierda El Salvador. Ahí tengo dos jugadores con los que yo trabajo", dijo solo unos minutos antes de que el réferi decretara el final del partido.

Gabriela Saracho es uruguaya y trabaja en apoyo moral y psicológico a jugadores jóvenes. En el equipo salvadoreño tiene a dos, uno de ellos es José Portillo, el capitán. Eso la hizo involucrarse de lleno con el equipo cuscatleco.

De los choques de la primera fase, solo no pudo estar en el juego contra Guyana. "Trabajo con jugadores que me dan su confianza. Me acerco a ellos y hablamos para que no caigan en las distracciones. Trabajamos en lo anímico. Conozco a los jugadores por redes sociales", apuntó Saracho.

Pero lo realmente curioso es que Saracho no es psicóloga, sino que sus estudios fueron sobre leyes.

Lo cierto es que la suramericana no solo apoya a jugadores de El Salvador. También tiene en su nómina a jugadores de México y Guatemala. Confiesa que sufrió mucho en el juego del martes pasado entre Guatemala y El Salvador. Le tocó consolar a los jugadores del quetzal, quienes no pudieron contener las lágrimas por la derrota de 2-1 ante los cuscatlecos.