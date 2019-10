Gabriel Núñez, salvadoreño-dominicano, jugará con los caribeños

República Dominicana tiene las mismas intenciones que El Salvador, por pasar a liderar el grupo en la Liga B de Naciones. Mientras el equipo de Carlos de los Cobos debe buscar los puntos en el Caribe, este rival será local en sus próximos dos partidos en Santo Domingo.

Uno de los convocados en Dominicana es el volante salvadoreño-dominicano Gabriel Núñez, quien juega para el CS Independiente de San Vicente.

En junio 2015 obtuvo su primer llamado para reforzar a la selección preolímpica sub-23 y tuvo sus primeros minutos contra Haití por la II Copa Quisqueya. Con el equipo mayor tiene su cuarto llamado y hoy está en la lista oficial para las jornadas 3 y 4 de la fase de grupo de Liga de Naciones.

Fue incluido por el técnico español David González para un amistoso contra Cuba que se realizó la semana pasada (0-0). Núñez jugó los 90 minutos y podría ser una variante contra Santa Lucía el día 12 o ante Montserrat el 15 de octubre.

Gabriel concedió una entrevista con Deportes Grupo LPG para hablar de esta etapa profesional en su carrera de futbolista. Con El Salvador nunca tuvo una oportunidad para jugar para selecciones menores, tampoco en la Absoluta.

¿Cómo te sientes recibir una vez más un llamado de Dominicana?

Es un orgullo poder ser parte de una selección nacional. Ha sido un objetivo que he tenido en mente hace mucho tiempo y lo he cumplido. Es difícil llegar, pero es más difícil mantenerse adentro, hay que seguir trabajando bien.

¿Cómo esta el ambiente, luego del triunfo el mes pasado sobre El Salvador?

Genial, pero ya está en el pasado. Tenemos un grupo muy unido, humilde y trabajador. Nuestro enfoque son nuestros siguiente dos juegos, comenzando con Santa Lucía este sábado.

¿Qué te parece este formato de Liga de Naciones para clasificar a Copa Oro?

No me fijo mucho en el formato, solo me enfoco en trabajar para ayudar al grupo a ganar y estar en la Copa de Oro.

¿Para ti hay sentimientos encontrados visitar en noviembre probablemente el Cuscatlán para definir esta fase de grupos?

Soy jugador profesional y cuando estoy adentro de las cuatro líneas mi enfoque es en la ejecución para poder ganar. Hay que saber separar las emociones con el trabajo.

¿Cómo te estás sintiendo en la liga salvadoreña con el Independiente?

Estoy muy contento de estar jugando en El Salvador. El Independiente me ha brindado una oportunidad de competir a un nivel alto y exigente y le estoy sacando el mayor provecho.

Ahora que ya no eres elegible para El Salvador, ¿te ilusionaba jugar con nosotros o te decantabas más con Dominicana porque tienes parentesco en ese país?

Yo busco y trabajo arduamente por oportunidades, República Dominicana me la brindó y voy a muerte con ellos.