Gabriel Escobar: de Canadá a la sub 20 salvadoreña

Su nombre es Gabriel Ricardo Escobar Flores y milita en las divisiones menores del Whitecaps de Vancouver, de la MLS. Es uno de los tres jugadores foráneos que buscan un cupo en el listado final de la selección salvadoreña sub 20 y su historia es la de un chico que está a punto de cumplir su sueño: vestir la azul y blanco en un torneo oficial.

Escobar forma parte de la preselección nacional que se alista para participar en el Premundial de CONCACAF, a partir del 1 de noviembre. Será en Miami y solo podrán viajar 20 de los 23 futbolistas que están entrenando por el momento en la FESFUT.

Nacido hace 18 años en la ciudad de San Miguel pero asentado en El Divisadero, Morazán, el zurdo defensor migueleño fue "mascota" del extinto campeón Vista Hermosa, de San Francisco Gotera, en el Apertura 2005.

Después emigró a Canadá y allá logró una oportunidad en las inferiores del Whitecaps.

“Mi experiencia en los Whitecaps de Vancouver me ha ayudado mucho. Estoy desde el 2012 con ellos. Antes estuve en un equipo local en Vancouver donde crecí futbolísticamente. Jugué en ese equipo desde los ocho años y ahí he aprendido todo lo táctico y lo técnico”, indicó el preseleccionado sub 20 que sueña con entrar en el listado definitivo del Premundial.

“Mi mente está puesta en ese listado, deseo aportarle al país, a la selección nacional, me siento identificado con estos colores y por eso no dudé en aceptar el llamado que me hizo el profesor Góchez para formar parte de este proceso”, indicó.

¿CÓMO JUEGA?

Sobre su posición en la cancha, Gabriel aseguró que puede jugar por toda la banda izquierda.

“He jugado casi siempre en mi carrera como lateral izquierdo, pero también como mediocampista. Me he adaptado bien en esos puestos. En el Whitecaps juego de defensa y ahora me siento feliz de contar con otro salvadoreño en Canadá, como lo es Roberto Carlos (Domínguez). Ya lo saludé en la selección mayor, nos hemos hecho buenos amigos y espero que ambos sigamos en este camino”, acotó.

El jugador se confesó seguidor del Águila y no descarta que a futuro pueda buscar un cupo en el fútbol nacional, pero por el momento su cabeza está puesta en militar pronto con el equipo mayor del Whitecaps.

“Me veo más adelante como jugador del Whitecaps en Vancouver. Me siento bien allá, pero eso no descarta que más adelante pruebe suerte acá en el país. Acá tengo un primo jugando en liga mayor con el Jocoro (Francisco Escobar). Por él sigo la liga, sé que Jocoro está haciendo un buen papel en la liga y ojalá logre clasificarse a la otra ronda”, admitió el defensor zurdo de la sub 20.