Gabriel Álvarez al mando del Atlas de tercera

El entrenador Gabriel Álvarez fue presentado como entrenador del Atlas, equipo recién conformado y que militará esta temporada en la tercera categoría profesional. Para el timonel sudamericano es una nueva experiencia y dijo que es un proyecto a largo plazo en el que quieren formar talentos y ser competitivos.

En cuestión es días se llegó a un acuerdo. Álvarez recibió el llamado de la nueva dirigencia y le presentaron el proyecto, algo que le motivó y aceptó. A partir de esta semana comenzaron las visorías y tendrá todo el poder de decisión para conformar el plantel que le hará frente a la nueva temporada.

"Es un equipo nuevo pues acaba de adquirir una categoría. Me contactaron y arreglé con ellos porque me fueron confianza y me gustó el proyecto porque tienen previsto de hacer un proceso primero y ya después buscar el ascenso. A mí me gusta trabajar mucho con los jóvenes y veo que están bien organizados. Me van a dar la posibilidad de llevar un cuerpo técnico completo con preparador de porteros, asistente técnico, preparador físico y eso me sedujo porque es raro un equipo de tercera que tenga esas posibilidades", dijo el estratega.

El Atlas tendrá su sede en Santiago Nonualco lo cual también es un aliciente extra debido a la cercanía con el domicilio de Álvarez (San Luis Talpa). La idea de Álvarez es arrancar en la primera semana de septiembre la pretemporada por lo que estos días ha trabajado en visorías para observar a los talentos que puedan llegar.

Hay una base de 13 jugadores que vienen la liga de aficionados pero serán evaluados por Álvarez para que se incorporen al plantel. "Se ha hecho una convocatoria para los jóvenes. Estamos haciendo las primeras visorías en el estadio, algunos muchachos ya me llamaron y las puertas están abiertas para todos. Hay buenas intenciones, hay ganas de salir adelante y esperemos que el torneo sea bueno", agregó.

Gabriel Alvarez sera el DT de Atlas de Tercera Division pic.twitter.com/ejX2vcmvwE — Deportivas Cuscatlan (@ccuscatlan) August 24, 2020

En capacitación

Gabriel Álvarez pasó este tiempo de emergencia por el COVID-19 entre capacitaciones en línea y otras actividades para obtener ingresos. Los cursos para entrenadores fueron una de sus mejores maneras para aprovechar el tiempo y estar actualizado para el momento de regresar a las canchas.

"Tanto en los cursos de AEFES (Asociación de Entrenadores de Fútbol de El Salvador) como otros en Argentina y Colombia me han ayudado para obtener nuevos conocimientos. Uno como entrenador debe estar siempre en la vanguardia y hemos aprovechado el tiempo", destacó.

Anteriormente Álvarez estuvo con el Atlético Marte en la segunda división pero no continuó. Con esta nueva oportunidad con el Atlas espera tener un buen proyecto.