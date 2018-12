Futuro de Roberto Domínguez puede definirse en el “draft” de la MLS

El defensor central salvadoreño Roberto Domínguez fue puesto en la lista de futbolistas transferibles del Vancouver Whitecaps, equipo al que llegó a media temporada, y ahora es parte del mecanismo de “Waiver Draft” (adquisición de jugadores) de la MLS estadounidense.

Domínguez está incluido junto a cinco jugadores más de su actual equipo en una lista de disponibles para que algún club los incorpore a sus filas, tras una serie de rondas de elección, por turnos. En efecto, estar en el “Waiver Draft” no garantiza que algún equipo los contrate para la campaña 2019.

Dichos deportistas no son parte del draft principal de la MLS (“Re-Entry Draft”) debido a que no cumplen requisitos de edad ni experiencia y no tienen una oferta formal de contrato o no se ha ejercido una opción sobre ellos (compra o cesión).

Ese es el caso de Domínguez, a quien el Whitecaps no le ofreció quedarse en el equipo de cara al próximo año, y tampoco tiene la experiencia mínima (al menos 23 años de edad y tres años en MLS).

DUEÑO DE SU FUTURO

Eso sí, el jugador no está obligado a tomar una hipotética oferta de un equipo en el que no quiera jugar, ya que no tendrá una relación contractual con el Whitecaps a partir de enero de 2019 y por lo tanto es libre de fichar a donde quiera, incluso fuera de Estados Unidos.

Domínguez llegó a la MLS como jugador libre, representado por el presidente de Dragón Selbin Díaz, por lo que al culminar su préstamo el 31 de diciembre de este año, puede decidir su futuro. El Whitecaps lo coloca en la lista del “Waiver Draft” para dar a entender que no cuenta con él una vez culmine ese convenio.

El nacional salió del Santa Tecla en pleno torneo Apertura 2018 tras llegar a un acuerdo por el que el club perico lo liberara y de esa forma no percibiera ingresos por su salida.