Futbolistas uruguayos piden ayuda desde El Salvador para volver a su país

Ya antes hubo vuelos humanitarios desde El Salvador hacia Argentina y Colombia. En ese orden jugadores y entrenadores de esas nacionalidades lograron volver a sus respectivos países desde tierras cuscatlecas. Ahora están pendientes los uruguayos que militaron en el balompié nacional hasta la fecha 11 del Clausura 2020, suspendido en marzo por el brote de coronavirus a escala mundial.

Por ahora, los uruguayos, Rafael García, Maximiliano Freitas y José Palo Varela, que jugaron para Alianza; Joaquín Vergés y Waldemar Acosta, quienes estuvieron con Águila, Marcelo Tejeda, de 11 Deportivo, y Rubén Da Silva, timonel de Sonsonate, y Jonathan Ramírez, volante del equipo cocotero, han hecho gestiones ante la Embajada de Uruguay en El Salvador, para tener su vuelo humanitario que les permita volver a sus países en medio de la cuarentena por coronavirus.

"La idea es que desde Uruguay se nos dé un tipo de apoyo para volver al país en un vuelo humanitario. Ya vamos a cumplir tres meses de estarlo intentando y no hemos tenido una respuesta concreta que necesitamos. Vos fijate que yo me fui el 18 de marzo a la Embajada de Uruguay, antes de que decretaran cuarentena obligatoria, para hacer los trámites y luego me contacté con todos los colegas. Pero no hemos podido llegar a un acuerdo todavía, para que desde Uruguay pueda hacer un vuelo para que nos lleve a nosotros", dijo José Pablo Varela, volante charrúa que hace un mes fue descartado de los planes de los albos para el Apertura 2020.

Varela dijo que de parte de los charrúas que juegan acá no habrá problemas en hacer escalas en Guatemala, donde hay algunos paisanos que trabajaron ahí en el Clausura 2020. "Lo que nosotros queremos es llevar a la mayor cantidad de uruguayos posible. Podemos parar en Guatemala, pero no sabría decirte ahora cómo hacer un plan de vuelo. Pero también sabemos que en Uruguay hay cinco o seis salvadoreños y en ese vuelo se podrían venir. Estamos esperando una respuesta", dijo el mediocampista suramericano.

Aún sin rescindir

Varela aclaró de entrada que la dirigencia de Alianza ha seguido pagando el apartamento donde reside, en Antiguo Cuscatlán. Luego aclaró que que no ha rescindido contrato con la directiva blanca. "Acá en los clubes, increíblemente, se pagó a los jugadores hasta mediados de marzo. Hasta que se arranque el nuevo torneo no van a recibir ningún dinero. Acá, el club paga la vivienda, pero en el tema de la comida todos los días se va dinero y hay que seguir pagando los impuestos. Pero ya está hablado de que rescindiré mi contrato con Alianza cuando surja la posibilidad de volver a Uruguay", dijo el volante uruguayo.

Luego, por su salida de las filas del equipo capitalino, el mediocampista suramericano no quiere hacer dramas. "Yo lo tengo claro. Sé que son las reglas del fútbol", externó el suramericano quien llegó al equipo albo desde enero de este año junto a su paisano Maximiliano Freitas. Se unieron al mexicano Felipe Ponce y la colombiano Osvaldo Blanco para completar el listado de foráneos de los paquidermos para el Clausura 2020