Futbolistas unidos por las familias de Huizúcar

La solidaridad entre la pandemia llegó a Huizúcar, La Libertad, gracias al aporte de los futbolistas de la primera división, Óscar Cerén, del Alianza; Raúl González, ex jugador del Once Deportivo y Rodrigo Rivera, jugador del Santa Tecla, quienes donaron una camisa autografiada para ser rifada en beneficio de los alumnos de la escuela de fútbol municipal de Huizúcar.

Cerén colaboró con dos camisetas: una del equipo albo y una más de la selección de El Salvador; mientras que, González, aportó una camisa del Once Deportivo y Rodrigo Rivera se unió a la causa con su camisa del Santa Tecla. El boleto para participar en el sorteo fue una dotación de víveres y los organizadores consiguieron hasta el momento, 70 paquetes que próximamente entregarán a los alumnos de la escuela y familias pobres de la zona urbana y rural de Huizúcar.

Ymer Pérez, organizador de esta campaña, se mostró agradecido con el trío de futbolistas y señaló que lo recaudado en la rifa beneficiará a pobladores afectados por la pandemia y por las lluvias de los últimos días: “he conocido las necesidades en la parte rural y urbana de este municipio, por la economía y por la dificultad de la pandemia del covid19, más las lluvias, se multiplican las necesidades, al menos para lo básico”.

La entrega de los paquetes se realizará esta semana “uno no tiene el recurso necesario para ayudar; pensando una noche, en la forma cómo ayudar y viendo un programa deportivo Sudamericano, que rifaron una camisa de Diego Maradona, se me ocurrió la idea (de hacer lo mismo) y junto mi hermano (Carlos Menjívar) tomando en cuenta que tenemos futbolistas amigos, le consulté si quería hace una obra de caridad, aceptó y contactamos a los compañeros futbolistas, organizamos todo y rápido nos movimos, gracias a Dios conseguimos buen fruto”, expuso.

El sorteo se realizó el pasado sábado, ya están los ganadores de la rifa y pronto se entregarán los estímulos “conseguimos paquetes para 70 personas y nos faltan algunas cosas porque recibimos estímulos económicos para comprar víveres y hacerlos llegar a personas necesitadas, no es tanto, pero tenemos unos $60 para invertirlos”, sostuvo.

La escuela municipal atiende al menos 60 niños de Huizúcar “unos tienen más necesidad que otros, pero viendo la circunstancia, les asignaremos víveres a personas vulnerables (de la comunidad). Todavía estamos recibiendo víveres, no hemos hecho la entrega y por eso confiamos que más personas se unirán a la causa”, concluyó.

Raúl González, ex jugador del Once Deportivo, se unió a la causa de los más necesitados de Huizúcar, ante el llamado de ayuda, no dudó en sumarse.

“Me comentaron que querían una camisa autografiada para hacer el sorteo, a cambio de víveres para la gente necesitada con gusto les ayudé, enviamos un video, comentando sobre la campaña”, dijo el futbolista.