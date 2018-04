Futbolistas fueron expulsados de su equipo por maltratar a un gato

#comunicado #erraresdehumanos #eduinquero Yo, Eduin Quero, ciudadano venezolano y jugador profesional de fútbol, a través de estas líneas deseo ofrecer mis disculpas públicas, por el acto irresponsable del que he formado parte. En primer lugar, al Zulia FC, una institución ejemplar del fútbol venezolano, que cuenta con todas las herramientas y me ha rodeado de las personas ideales para desarrollar con excelencia mi trabajo. Seguidamente, a la Sociedad Protectora de Animales, encargados de la importante labor de velar por la integridad de seres vivos, que necesitan de toda nuestra ayuda y consideración. Y por último, a todos ustedes quienes masivamente se han expresado por las redes sociales en contra de mi reprochable proceder. Estas líneas no pretenden -en lo absoluto- justificar nada ni a nadie, simplemente espero demostrarles en el futuro un mejor comportamiento, más parecido a aquel cuando lleno de ilusión, disciplina y esfuerzo me permitió representar al país y a la Selección Venezuela Sub20 (Sub Campeona del Mundo) y a los clubes a los que he pertenecido. Eduin Estiwer Quero

A post shared by ?? (@eduinquero28) on Apr 3, 2018 at 1:02pm PDT