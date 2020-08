Futbolista emigra de forma ilegal a Estados Unidos ante incertidumbre en fútbol salvadoreño

“Mañana salgo de viaje para Estados Unidos, emigraré por la situación económica del país; el fútbol está parado y no se sabe si se realizará el torneo de la segunda división. Si no lo hacen, me quedaría parado, sin jugar y tendría que buscar qué hacer”, el de la frase es Carlos Eduardo Bonilla, reconocido futbolista de la segunda división, con más de una década de experiencia en el balompié salvadoreño.

El fútbol salvadoreño paró la segunda quincena de marzo pasado por la emergencia nacional provocada por la pandemia del coronavirus, Bonilla quedó sin trabajo y en estos cinco meses laboró en un taller de elaboración de uniformes deportivos, en un car wash y como electricista.

Fue una decisión difícil de tomar. Bonilla no ve futuro en el fútbol salvadoreño “duele dejar el fútbol, duele tomar esta decisión… es una situación bastante difícil, pero quiero darles un mejor futuro a mis hijas y esposa. También me hace falta ver a mi mamá (Blanca Estela Bonilla), tengo 15 años de no verla, ella se fue a Estados Unidos”.

“Me voy por tierra, arriesgando mi vida, arriesgando a mi familia, que es lo más importante. Quiero aprovechar la oportunidad que mi madre me está dando (viaje), por eso tomé la decisión de sacrificar a mi familia y emigrar para darles un mejor futuro. El fútbol es una incertidumbre y porque con el paso del tiempo, el fútbol salvadoreño se va devaluando poco a poco, me fijo en otros lados, por ejemplo en México, ya están jugando”, sintetizó.

Un amigo le prestó herramientas para que estableciera un car wash en su casa en Cojutepeque, Cuscatlán, pero luego, ese amigo las rentó a otra persona y Bonilla optó por trabajar en un taller de electricidad. “Mis suegros tienen un taller de costura, elaboran uniformes deportivos, para escuelas y colegios; le doy una mano a mi esposa y trabajo si sale la reparación de un pantalón, camisa, por ejemplo. Hace dos meses, un amigo me prestó unas máquinas para poner un car wash en casa, pero luego las rentó a otras personas y (por eso) me fui a trabajar con él a su taller de electricidad. Hice esto cuando paró el fútbol, generando un poco de ingresos económicos, para irla pasando”, explicó.

En Cojutepeque deja a su esposa Griselda Ángel y a sus hijas: Nataly de ocho años de edad y Adara, próxima a cumplir dos años de edad, en noviembre. “Soy muy creyente en Dios, asisto a la Iglesia Luz del Mundo, confío en que todo saldrá bien”, expuso.

GRATOS RECUERDOS

Carlos Mauricio Bonilla es un destacado futbolista con más de una década de experiencia en el balompié salvadoreño que considera tiene las condiciones para militar en la liga mayor pero que nunca encontró quien le diera una “oportunidad” para demostrar su potencial.

El fútbol le dejó muchas amistades y buenos recuerdos. Comenzó su carrera en el año 2009 con el San Pablo de la tercera división, también jugó en la segunda división con el Arcense, Chalatenango, Topiltzín, Ilopaneco y Aspirante.

Recordó que con el San Pablo Municipal disputó el mejor partido de su carrera, hasta el momento “nos ganó 4-1 el Topiltzín en el partido de ida (seisavos de final) y remontamos en casa, marqué gol, dos asistencias de gol y en mi turno de penalti también marqué. Pero perdimos en los penaltis. Fue emotivo ese juego, es el que más me llenó de satisfacción”.

Lamentó que la oportunidad de militar en la liga mayor nunca llegó “faltaron oportunidades, estuve a prueba en el Firpo, pero no me agarraron, tengo condiciones para jugar en la liga mayor, conozco mis cualidades y condiciones, siendo modesto, iguales o superiores de los que están allí (liga mayor)”.