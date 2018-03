Futbolista salva la vida de un portero en pleno partido

Durante el encuentro que se disputaba entre el Bohemians 1905 y el Slovacko, por el campeonato de la Republica Checa, sucedió un hecho que pudo haber enlutado a la liga de ese país.El arquero del Bohemians 1905 chocó fuertemente con un delantero rival, cayendo inconciente sobre el terreno de juego.Un video publicado en Youtube muestra cómo el delantero auxilió al portero rival de un fuerte choque.Francis Koné, delantero del Slovacko, reaccinó rápidamente para brindarle los primeros auxilios al guardameta. Lo qué hizo el marfileño, según el video viralizado en Youtube, fue asegurar que el arquero no se tragara la lengua y entrara en un estado de convulsión.El equipo médico del Bohemians 1905 entró rápidamente a la cancha a corroborar que el jugador estaba sin nigún peligro. Támbien se acercarón los integrantes del elenco a observar que el acto no haya pasado a más.El acto heróico realizado por Francis Koné fue elogiado en diferentes partes del mundo. Muchos aficionados al deporte rey agradecieron al marfileño por medio de los comentarios del portal de Youtube.El delantero del Slovacko dijo que no es la primera vez que realiza este tipo de actos."Es la cuarta vez que me pasa algo así. Una vez en Tailandia y dos en África. Siempre reviso a los jugadores, para que no se traguen su lengua", apuntó el futbolista de origen africano.