Futbolista, coreógrafo y psicólogo, la historia de Geovany Martínez

El fútbol es una pasión para Geovany Alexander Martínez Blanco, defensa central del Fuerte San Francisco. Pero este oriundo de El Divisadero, departamento de Morazán, tiene claro que no solo de la pelota vive el hombre y es uno de los jugadores más multifacéticos del balompié profesional salvadoreño.

A sus 27 años, Martínez tiene ya un amplio recorrido en el fútbol de la Zona Oriental de El Salvador. Su carrera futbolística la inició en la Escuela de Fútbol Concepción en San Miguel, y pasó por equipos como el Vista Hermosa de San Francisco Gotera, El Divisadero, Dragón, Liberal de Quelepa, Pasaquina y Municipal Limeño.

Fue con el Fuerte San Francisco que logró el ascenso a la segunda división profesional, donde ahora se desempeña. Pero fuera de la cancha hay otras facetas de Geovany que pocos conocen.

ENTRE LA PSICOLOGÍA Y EL BAILE

Este talentoso joven además de invertir tiempo en una cancha es estudiante de la carrera de licenciatura en psicología en la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel. Asegura que eso le ha facilitado un mejor desempeño al relacionarse con sus compañeros y personas que le conocen.

Otra de sus grandes pasiones es el baile. Es coreógrafo en diferentes eventos de danza, lo cual le ha permitido ser reconocido en su pueblo y en lugares aledaños. "Bailar me permite mantener mi salud física y poder desempeñarse mejor en el área de juego", asegura.

Martínez es un excelente jugador, dedicado y orgulloso de lo que ha logrado. “Es un privilegio hacer lo que realmente me gusta, aunque no he levantado la copa en primera división, he logrado levantar los dos títulos en segunda división con Pasaquina y eso hace sentirme orgulloso y feliz de lo que hago”, expresó.





Recordar es volver a vivir y para este Comando Azul su mejor gol ha sido el tiro penal con Pasaquina cuando se enfrentó al Once Lobos en 2014, convirtiéndose junto a los burros en campeones y en huéspedes de la primera división. Fue una gran responsabilidad, pues de él dependía el futuro de su equipo.

BUENOS COMENTARIOS DE ÉL

Marvin Hernández entrenador principal del Fuerte San Francisco, aseguró que Geovany es un joven con una gran trayectoria. Confía en su trabajo porque ha visto su desarrollo en el terreno de juego desde hace nueve años.

“Martínez ha ascendido por su responsabilidad, compromiso y desempeño, pedí que me acompañara a jugar en el fútbol profesional; hace un gran refuerzo y por eso está donde está”, expresó el entrenador.

La pasión por el fútbol la descubrió desde pequeño cuando practicaba con sus amigos de infancia. Su padre Víctor Martínez es su principal motivación, lo acompaña en cada partido. Comparten la misma pasión porque fue portero en su juventud.

“Además de ser mi padre es mi mejor amigo y siempre le agradeceré a Dios y a él por ayudarme a descubrir este don”, manifestó Geovany.

Su prioridad es su familia, su estudio y su equipo. Aunque a veces los momentos no sean buenos, se siente a gusto donde está, pero si Dios le permite llegar más lejos lo hará sin olvidar sus raíces.





“Me gustaría retirarme de mi carrera futbolística en este equipo, porque acá debuté, acá me vieron crecer, de acá soy, la gente me quiere y nada mejor que ser de Morazán y que mi casa vea finalizar este gran camino que he recorrido”, confesó.