Futbolista argentino pide al DT jugar a punta de pistola

La violencia que sobrevuela al fútbol argentino aportó una nueva mancha a las páginas policiales.

Esta vez el protagonista fue un jugador de un club que milita en una liga regional de la provincia de Córdoba, al noroeste de Buenos Aires, quien amenazó con un revólver a su entrenador para que lo pusiera en el equipo titular.

El agresor fue identificado como César Pagani, volante de 27 años del primer equipo del club Escuela Presidente Roca del torneo Federal C, una de las categorías inferiores del fútbol profesional argentino. Al parecer el futbolista no se tomó a bien la decisión del entrenador Cristian Neira de desplazarlo del once titular.

“El técnico renunció”, confirmó Emeterio Farías, presidente de la Liga Cordobesa de fútbol y previamente directivo del club involucrado. “Ayer a la tarde (por jueves), en el entrenamiento, este jugador fue y lo amenazó con un revolver. Hay otro chico que está jugando y el técnico lo ve mejor y tiene todo el derecho del mundo a ponerlo”.

Neira no hizo la denuncia policial por temor, pero sí el directivo Farías.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, espero la justicia actúe. Un tipo así no puede estar libre”, adelantó Farías en diálogo con radio Suquía de Córdoba. “No nos pueden expulsar de todos lados los violentos”.

Escuela Presidente Roca es uno de los 16 equipos que militan en la región centro del torneo Federal C. El club no quiso comentar sobre el incidente.