Excompañeras de Jimena confían en que aparecerá pronto

La futbolista Claudia Jimena vistió la camiseta de Alianza Women, Atlético Marte y su último equipo en la primera división fue el Sonsonate. El equipo albo y marciano confían en que la jugadora de 21 años aparecerá.

Familiares de la futbolista Claudia Jimena Ramírez siguen a la espera de infomación sobre la jugadora de 21 años, quien desapareció después de un partido amistoso el domingo en la colonia Quezaltepec, de Santa Tecla.



Según familiares, Claudia había ido a jugar invitada por otras amigas y luego ya no se supo de ella.



Alianza Women fue su primer equipo en su paso por la máxima categoría del fútbol femenino de El Salvador, luego militó en el Marte, institución con la que un torneo en el 2020.



"Estuvo dos años con nosotros, entre 2017 y 2018, fue una muchacha tranquila, estudiaba bachillerato en ese momento y entrenaba. Llegó al equipo en una visoría y ganó un título con nosotros. Siempre dio lo mejor de sí en los entrenos y muy disciplinada, dijo Gonzalo Sibrián, representante de Alianza Women.



Jimena compartió camerino con Karen Landaverde, Brenda Cerén y Vanessa Sibrián, entre otras jugadoras del equipo que dirigía el entrenador Mauricio Avilés.



"Es preocupante y todos esperamos que primero Dios aparezca", dijo Sibrián.



Su primer torneo como jugadora del Marte fue justo después de la pandemia. Se desempeñó como defensa y volante con el Marte, donde utilizó el dorsal 21.



"Había dejado de jugar después de estar en Alianza, quiso volver al fútbol y se incorporó con el Atlético Marte. Con nosotros jugó como volante pero inició como central, jugaba en cualquier posición y es futbolista muy versátil, uno de sus fuertes es la potencia y la altura", dijo Tatiana Aguilar, ex entrenadora de Marte que trabajó con Claudia Jiemena.



"Formamos un equipo bastante unido, por eso se ha sentido muy fuerte la noticia entre todos los que formamos parte de ese equipo del Atlético Marte y cuando yo me fui de Marte ninguna siguió en el equipo", dijo Aguilar, que actualmente es la entrenadora de selección nacional de fútbol 7.