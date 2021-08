Fútbol playa: Selección de El Salvador reconoció el estadio Luzhniki

La selección de fútbol playa de El Salvador hizo el reconocimiento oficial de la cancha del estadio Luzhniki, donde el próximo viernes enfrentará a Bielorrusia en su debut de la Copa Mundial Rusia 2021.

El Salvador está en el grupo C junto a la favorita Brasil que jugará también el viernes ante Suiza.

Selección de El Salvador realizó reconocimiento oficial del estadio Luzhnik. / Foto: cortesía INDES.

El pirmer juego de selección de El Salvado será el viernes a las 7:30 a.m. frente a Bielorrusia, luego se mide a Brasil el domingo (10:00 a.m.) y cierra la fase de grupos ante Suiza (7:30 a.m.).

| La #SelectaPlayera realiza el reconocimiento oficial del estadio Luzhniki, en el cual debutaremos el próximo viernes 20 de agosto �� Bielorrusia ���� #ElSalvador | #FESFUT pic.twitter.com/lSTpXmNGCH — La Selecta (@LaSelecta_SLV) August 18, 2021

Para la azul playera es la quinta participación en un Mundial después de Marsella 2008, Dubái 2009, Rávena 2011 y Tahití 2013.

De las cuatro citas mundialista, la de Rávena 2011 ha sido la mejor participación cuscatleca al obtener el histórico cuarto lugar.

De acuerdo con el cuerpo técnico comandado por Rudis Gallo, el primer objetivo en el Mundial de Rusia es superar la fase de grupos "y tenemos confianza para hacerlo". A partir de la siguiente fase, el reto es llegar lo más lejos posible.