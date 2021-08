Fútbol playa: Selección de El Salvador cerró prácticas y está lista para su debut en el Mundial

La selección de fútbol playa de El Salvador cerró su preparación este jueves y quedó lista para su debut en el Mundial Rusia 2021.

El Salvador enfrentará a Bielorrusia el viernes a las 7:30 de mañana en el estadio Luzhnikí, duelo con el que comenzará a escribir la primera página de su quinta participación en una cita mundial.

"A través de video hemos estudiado la parte del desempeño deportivo, hablamos en la parte técnica y táctica, el biotipo del jugador y estamos contrarrestando esta situación en base a las características de nuestro jugador para ver cómo contrarrestamos la táctica contra ellos", dijo el técnico Rudis Gallo.

Uno de los aspectos en los que Gallo hizo énfasis en los últimos días de trabajo fue el de la regla de los cuatro segundos para el portero tanto dentro como fuera del área que será aplicada en el Mundial de Rusia.

"Se ha estado trabajando y para eso nos han servido los partidos ante Japón y Paraguay, la selección va reaccionando bastante bien", comentó el entrenador.

El Salvador está en el grupo C junto a la favorita Brasil que también jugará el viernes ante Suiza. El domingo la azul y blanco se medirá a Brasil (10:00 a.m.) y cerrará la fase de grupos ante Suiza (7:30 a.m.).

El Salvador debió esperar ocho años para poder clasificar a una Copa Mundial de fútbol playa. La última participación fue en Tahití 2013.