Fútbol con sabor a chocolate en Chalchuapa

Carlos González, asistente técnico y entrenador de las divisiones inferiores del Once Lobos, de la segunda división, elabora chocolate artesanal para vender a domicilio en Chalchuapa, Santa Ana.

Desde hace dos años, es su fuente de ingreso. Es un chocolate artesanal que procesa en su casa y que distribuye entre amigos, conocidos y familiares en la ciudad occidental. Los pedidos los realizan por medio de las redes sociales y llamadas telefónicas.

Cada tres días, González, quien también jugó al fútbol profesional con el equipo yuquero, Isidro Menéndez, Juventud 72, Santiagueño, entre otros equipos, produce chocolate artesanal conocido popularmente “en tablillas” y lo distribuye en Chalchuapa; la venta del chocolate es junto al fútbol, su fuente de ingresos económicos.

“He sido negociante toda mi vida, siempre me ha gustado el negocio, proceso el chocolate y luego lo distribuyo en los clientes que me hacen los pedidos cuando hago el anuncio. Mis amistades me ayudan, es buen producto”, dijo.

González es conocido en Chalchuapa por su chocolate artesanal y porque jugó más de diez años con el Once Lobos “es un rico chocolate porque no es adulterado, ‘es dietético’, eso significa que no lleva manteca, ni maicillo, ni maíz, como comercialmente lo hacen otras personas para generar más ganancia. Busco que la gente (clientes) quede con un producto bueno, bonito y barato”, añadió.

SATISFACCIÓN

Desde hace 12 años, González se desempeña como entrenador de los equipos juveniles del conjunto yuquero. Tiene a su cargo los equipos de la categoría sub-17, sub-20 equipo de la ADFA de Santa Ana y es el auxiliar técnico de Carlos “el Ché” Martínez con el equipo de la liga de plata.

Cada tres días, es común verlo en su casa en acción frente a un comal, tostando el cacao, punto de partida para la elaboración del chocolate “toca tostar en comal, agregarle azúcar, nuez moscada y llevarlo al molino, lo corto y empaco, se seca y luego lo vendo”, resumió.

Fue un futbolista que jugó en el sector profesional desde del año 1994 hasta el año 2005, cuando optó por el retiro, a los 32 años con el Santa Clara.

En el pasado Clausura 2020, González y el Once Lobos, marchaban en el primer lugar del grupo A de la segunda división, cuando la FESFUT canceló el torneo ante la pandemia provocada por el coronavirus “estábamos haciendo un buen torneo, lastimosamente el torneo fue cancelado y perdimos la oportunidad de seguir en la lucha por el ascenso a la primera división”, sostuvo.

Según González, para el Apertura 2020, buscarán junto al entrenador Carlos Martínez, formar un equipo que luche por conseguir buenos resultados y se perfile en la búsqueda del ascenso a la liga mayor.

Pero, mientras la pandemia pasa y se reactiva el fútbol, seguirá pegado a su comal, aplicado tostando cacao para producir el chocolate artesanal que en plena pandemia, se volvió en un alivio económico para su familia.