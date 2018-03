Furia Pampera no asistirá al partido contra el Pasaquina

La Furia Pampera, barra organizada de Luis Ángel Firpo de la primera división, informó que no asistirá al partido contra Pasaquina de este sábado en la cancha San Sebastián como medida de protesta por los precios establecidos por la junta directiva pasaquinense.En el comunicado emitido en sus redes sociales, el grupo manifiesta su inconformidad por el precio de $6 para los aficionados firpenses y lo calificó de "abusivo"“No permitiremos que se aprovechen de nuestra buena asistencia en todas las canchas”, menciona la Furia Pampera.Consultado sobre el tema, Douglas Palacios, gerente del Pasaquina explicó que no hubo incremento en los precios y siempre han cobrado $6 en localidad general y $8 en sombra incluso contra UES, Metapán y FAS."Siempre hemos mantenido estos precios independientemente del rival, esto cobramos contra UES, Metapán y Sonsonate que no lleva gente. No hay incremento. Si no asisten es una decisión de ellos y nosotros no hemos aumentado los precios ni cuando llega Alianza que jala gente", manifestó Palacios a EL GRÁFICO.Mira el comunicado de la Furia Pampera: