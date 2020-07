Fundación Formando a un Atleta se inscribió para el torneo Apertura 2020 sin pagar salarios

El equipo de tercera división profesional de fútbol llamado Fundación Formando a un Atleta (FFA), tiene una deuda con sus jugadores que asciende a un mes y 20 días de salario.

Los meses que no han sido cancelados son febrero y 20 días de marzo, fecha en que por un decreto de la Federación Salvadoreña de Fútbol, los equipos estaban en su obligación de pagar debido a la suspensión del torneo Clausura 2020 debido a la pandemia de COVID19.

Además, la FESFUT le dio un plazo a los 33 equipos de la liga de bronce para presentar los finiquitos de sus jugadores hasta el 6 de abril del 2020, como requisito de inscripción al torneo Apertura 2020.

En las bases de competencia de la tercera división profesional, aclara en el artículo 3 que cualquier equipo de la liga que por "negligencia o irresponsabilidad no se inscriba federativamente en el periodo ordinario señalado por la convocatoria de prórrogas concedida por la Federación, serán declarados descendidos a la Asociación Departamental de Fútbol Aficionado (ADFAS) correspondiente".

En efecto, el pasado 6 de Abril, el equipo Fundación Formando a un Atleta presentó los finiquitos del plantel ante la FESFUT y logró inscribirse para el torneo Apertura 2020.

Sin embargo, el plantel de jugadores de este equipo denunció que hasta la fecha -3 de julio del 2020- la Fundación Formando a un Atleta no había realizado la cancelación de la deuda.

Es decir que FFA logró inscribirse sin contratiempo, presentaron los finiquitos de los jugadores -que significa que el club queda libre de obligaciones económicas con los futbolistas - pero hasta la fecha, los mismos miembros del plantel afirman que no han pagado.

¿Cómo lo logró FFA obtener todos los finiquitos?

Según detalló el capitán del equipo, Óscar Arredondo, la dirigencia de FFA fue clara en que no contaban con el capital económico para pagar el salario al plantel; y por eso solicitó a los futbolistas que firmaran los finiquitos para poder inscribir al club con la promesa que para el 15 de mayo, la deuda estaría saldada.

"Una semana antes de la inscripción federativa, ellos nos escribieron en el grupo de Whatsapp y mandaron una carta, nos dieron dos alternativas: Una que firmáramos los finiquitos para que el 15 de mayo obtuvieramos nuestro pago, que por medio de un banco y otros patrocinadores nos iban a depositar, ya que ellos como fundación querían ser diferentes; la otra alternativa era de que no firmáramos para vender la categoría porque ya había alguien interesado y que de ese dinero, nos iban a pagar lo adeudado", dijo Arredondo.

"Presionaron a los juveniles y a compañeros que empiezan a jugar, incluso la agarraron contra mí diciendo que por culpa mía iban a desafiliar al equipo, entonces firmé y después de eso, ellos empezaron a poner excusa que por la pandemia no podía hacer nada con el banco para podernos cancelar", agregó el jugador.

En efecto, el grupo de jugadores facilitó a esta redacción la carta, como compromiso de adeudo de FFA hacia los futbolistas para pagar el 15 de mayo, la cual tiene la firma de Flavio Alvarenga, presidente del equipo y Mauricio Navas, representante ante la tercera división.

FORMATO DE CARTA QUE PRESENTÓ FFA A JUGADORES

"Dadas las actuales condiciones de emergencia en el país a causa de la pandemia por COVID-19, se ha presentado un retraso en la cancelación de la plantilla... Dadas las actuales condiciones contractuales y entregas de finiquito la Fundación se compromete a hacer efectivo su salario según montos pactados en su respectivo contrato de labores hasta la fecha decretada por el directorio de la FESFUT según su resolución... La anterior una vez finalizadas las gestiones financieras pertinentes realizadas por la fundación en conjunto con la directiva del equipo en el mes de mayo del corriente año", recita la carta que tiene los logos y sellos de la institución.

Según otro jugador, que guardó su nombre en el anonimato, aseguró que en el plantel hay personas que dependen únicamente de los ingresos que generan del fútbol y hay otros que dependen de esa salario para pagar sus estudios.

Esta redacción contactó a Alexander Portillo, abogado de la Asociación de Futbolistas Profesionales de El Salvador (Asofutpro) para indagar sobre qué tienen que hacer los jugadores en el caso donde dirigentes ofrezcan firmar documentos como finiquitos sin antes poder pagar lo adeudado.

Según detalló Portillo, las bases de competencia dentro de la Fesfut no regulan este escenario donde los equipos hacen firmar finiquitos a jugadores sin antes de haber saldado los sueldos.

"La persona que firma un finiquito tienen que ser consciente de que está firmando un documento en el cual está liberando de cualquier obligación al equipo; es un error, yo le digo por parte de la Asociación de Futbolistas y a los jugadores que he asesorado que no firmen ningún finiquito si no hay un pago de contraprestación, si no es real el contenido, porque al nivel federativo el documento es completo y si se firmó voluntariamente y además va legalizada por un notario que da fe, el documento es válido", dijo Alexander Portillo, de Asofutpro.

En el caso del FFA, el miembro de la Asociación de Futbolistas se refirió al documento que presentó la dirigencia para hacer el compromiso de lo adeudado con los jugadores.

"Este documento no es conocible de manera normal por la federación, ahí se conoce otro tipo de deudas, no es conocible en la Federación y al final el documento no cumple ciertas formalidades que son exigidas para su validez; cabe recordar que todos los equipos a nivel federativo son personas jurídicas a las que podés demandar, esa documentación que tienen puede servir al principio para una demanda de orden civil por incumplimiento de obligaciones, pero ya no dentro de la Federación", argumentó Portillo.

QUÉ ES FUNDACIÓN FORMANDO A UN ATLETA

La Fundación Formando a un Atleta se registró un primero de abril del 2019 en el Ministerio de Gobernación según el diario oficial. Esta institución, con domicilio en San Salvador, según sus estatutos tiene como fines y objetivos promover el deporte niños y adolescentes; trabajar para el desarrollo integral de los niños y adolescentes por medio del deporte; y formar a atletas de alto rendimiento, entre otros.

Esta redacción conoció la versión de Óscar Martínez, vicepresidente del equipo el día 26 de junio del 2020. El dirigente se limitó a dar detalles del por qué el atraso de pago hacia sus jugadores, sin embargo, declaró que la próxima semana (29 de junio al 5 de julio) FFA realizará el pago.

"La próxima semana vamos a resolver eso, no daré detalles de esto porque es un tema de junta directiva, la próxima semana se resolverá", afirmó Martínez.

"El capitán y el señor Giovanni Trigueros quisieron boicotear el equipo, lo peor es que a Trigueros solo se le debía seis días, hoy adjudica que se le debe mes y medio o 21 días, ahora resultado que los malos de la película somos nosotros... A partir de ayer y ahora hemos cancelado a los jugadores que se han mantenido al marguen de esta situación, nos hemos rebuscado por el dinero y no es por presión de ellos, al contrario, nosotros teníamos un tiempo estipulado para poderles solventar", dijo Flavio Alvarenga, presidente de FFA a una página de Facebook el día miércoles 1 de junio.

Sin embargo, al cierre de esta nota (3 de julio), esta redacción conoció de parte de dos jugadores que aún no se ha realizado el pago. "A mí no me han pagado, ni sé a quienes les han pagado, sinceramente ya me cansé, dicen que van a pagar, pero hasta el momento nadie sabe a quienes le han pagado", dijo el jugador.