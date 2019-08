"Fue una falta de sensibilidad del árbitro no dejar entrar a los camilleros"

El director ejecutivo de Alianza, Lisandro Pohl, lamentó que el árbitro central del juego del pasado miércoles ante Jocoro, Germán Martínez, no haya permitido el acceso a los camilleros de Cruz Roja al terreno de juego para poder auxiliar a los zagueros albos, Rudy Clavel y Jonathan Jiménez, en la segunda parte del juego.

"Encima de que el árbitro no amonestó tampoco dejó entrar a los camilleros. Luego no nos marcó un segundo penalti legítimo. Fue una gran falta de sensibilidad del árbitro no dejar entrar a los camilleros. No sé para qué hacen llegar a los camilleros. Después del juego, los jugadores tenían una inflamación similar a una pelota de béisbol. No es posible que no se haya dado cuenta y que no haya permitido que a los jugadores se los auxiliara'", apuntó Pohl.

Por su parte este medio obtuvo la versión de que los camilleros de Cruz Roja no ingresaron al campo debido a que no tenían el aval del árbitro central. El colegiado dijo a GRUPO LPG que no podía brindar detalles sobre eso episodio, pero aclaró que lo va a incluir en su informe arbitral.