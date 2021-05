¿Fue o no penalti la acción de Joel Almeida?

El partido Firpo contra Alianza en la ida de semifinales del Clausura 2021 dejó algunas acciones para el debate y para el portero Joel Almeida el penalti sancionado a los albos al minuto 91 fue una jugada que reclamó y le generó críticas de los hinchas pamperos.

Según la secuencia de la imagen de TCS, el portero mexicano soltó un remate de Elvin Alvarado y cuando fue en busca del balón hubo contacto con Juan Carlos Portillo quien terminó en el césped y el árbitro Iván Barton fue categórico al sancionar el penalti.

"Pues me pegan y me marca falta en contra, eso fue lo que pasó, estábamos jugando contra Alianza y sabíamos cómo era la cosa", dijo Almeida tras el juego en el Sergio Torres.

Almeida admitió que le dijo al árbitro tras sancionarle penal que "le dije al árbitro que es a mí quién cargan por la espalda y él me dijo que no, que yo soy el que lo cargo por la espalda, no sé cómo habrá sido, posiblemente lo cargué de esta manera y no tengo la idea de cómo sucedió. Lastimosamente así toca y toca echarte encima a toda la gente cuando metes a un equipo a semifinales luego de ocho años en que no estaban y ahora solo queda trabajar", lamentó.

La pena máxima la hizo efectiva, Fito Zelaya que de nuevo llegó desde el banquillo para reclamar protagonismo y darle el triunfo a los paquidermos.

Zelaya debió esperar más de cinco minutos para cobrar el penalti por los lanzamientos de objetos de algunos aficionados y los reclamos de los jugadores del Firpo por el señalamiento.

Así fue la acción del penalti a favor del Alianza.