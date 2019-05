Frustración en Alianza luego de la derrota

Ivan Mancía, defensa de Alianza, le dio su lugar a Águila por el triunfo en penaltis en la final del Clausura 2019. Lamentó que los albos no haya podido definir en el tiempo reglamentario.

"Duele esto. Habíamos llegado a esta instancia y no queríamos perder. Buen trabajo de los porteros en penaltis. Pero al fallar nosotros se cae nuevamente en esa presión. Ya solo queda pensar en hacer bien las cosas el otro torneo que viene. Esto ya queda atrás y las felicitaciones son para Águila", indicó el zaguero que tiene dos años más de contrato con las filas blancas.

"Queríamos terminar esto en los 90 minutos. Pero hay que darle mérito al rival que estuvo bien aplicado en zona defensiva. No hubo muchas opciones de gol para nosotros. Duele esto, pero ahora viene un nuevo torneo para conseguir un nuevo título", dijo Mancía.

Por el torneo que hizo Alianza, sobre todo en fase regular, Mancía lamentó que no se haya logrado el título. "Haber sido primeros en buena parte del torneo no te sirve de nada, si no se ha logrado el título",