Fredy Vega: “Haremos prevalecer el contrato de Jorge con el Metapán”

La dirigencia del Isidro Metapán se mantiene firme en su intención de hacer respetar el contrato que mantiene con el técnico Jorge Rodríguez, quien por el momento entrena al Alianza.La dirigencia del Metapán quiere que Rodíguez vuelva al plantel y termine su relación contractual; es decir, hasta finales del Clausura 2017.El gerente del equipo cementero, Fredy Vega dejó bastante claro en el Güiri Güiri al Aire de ayer la intención del equipo occidental.Nosotros como institución vamos a tratar de no dar muchas declaraciones y montar una conferencia de prensa para dar a conocer el punto de vista del equipo. Haremos saber que estamos tratando de respetar a las personas y el cargo que han tenido (el técnico Jorge Rodríguez y el preparador físico René Ramírez).Hará prevalecer el contrato que (Jorge Rodríguez) tiene firmado hasta el torneo Clausura 2017.Una foto en un periódico no es un documento oficial, se puede poner la camisa del Alianza y no pasa nada. Hemos visto fotos de jugadores del Real Madrid con la camisa del Santa Tecla y no por eso tienen contrato firmado con Santa Tecla.El profesor tiene un contrato con el Metapán que vence el 21 de mayo de 2017. Si tiene contrato firmado con el Alianza... espero que no, porque sino tendríamos un nuevo caso (Luis) Hinestroza, que tenía dos contratos firmados y ya hay un precedente.Que la junta directiva del Isidro Metapán le haya entregado una carta o una documentación oficial, como le entregamos a los jugadores que estaban transferibles y todo, no. Yo no tengo conocimiento que tenga dicha documentación oficial del equipo donde se diga que estaba separado.Las declaraciones y la versión que uno puede dar es un comentario que se expresa, la comunicación oficial es con base a un documento redactado y firmado por alguien que tenga la autoridad en el equipo para despedir, separar o finiquitar a un jugador.Metapán presentó al “Toto” Gamarra y Alianza presentó a Jorge. Pero nosotros tenemos un contrato vigente con “el Zarco” Rodríguez; es el mismo pecado.El contrato del Metapán es con el profesor Rodríguez y el profesor René Ramírez.Las nóminas que se presentan a la primera división es un requisito a la inscripción, sujeto a que se presente la documentación la semana previa al inicio de la competencia. Ni en la federación ni en la liga tenemos algún contrato registrado, ni creo que Alianza lo tenga.