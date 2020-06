Fredy González Víchez mezcla su trabajo con su escuela de fútbol en Maryland

El ex atacante nacional Fredy Antonio González Víchez, ex integrante en nueve distintos equipos en primera división desde su debut en las filas de Dragón en la temporada 1997-1998 radica actualmente en el Estado de Maryland, Estados Unidos luego de retirarse oficialmente en el torneo Clausura 2009 tras defender los colores morado y blanco del CD Chalatenango.

"Vivo en Maryland desde el 2014 pero entré a los Estados Unidos en el 2010 para radicar un tiempo en Los Ángeles por un mes, luego viví en Virginia donde estuve por tres años hasta que decidí quedarme en Maryland a vivir", explicó el ex atacante nacional quien se encuentra solitario en la Costa del Este de los Estados Unidos mientras que su familia primaria está repartida en El Salvador y Canadá.

"Mi familia directa viven en Ilopango, en el país están mis padres, José Antonio González y María Sonia Víchez, ellos viven en San Bartolo en Ilopango, estoy separado de mi esposa, mi hija Urania Carolina de 18 años está en El Salvador, es la mayor y fruto de mi primera relación sentimental y mi hijo Fredy Francisco de 14 años está en Canadá, en Toronto, vive con la mamá con quien también me separé, por lo que legalmente estoy soltero", afirmó con humor el ex jugador ilopaneco quien se retiró en el 2009 tras militar en nueve equipos diferentes en primera división desde 1998.

Su salida de El Salvador en el 2010 para buscar mejor vida en los Estados Unidos se dio de manera directa y ligada al fútbol.

"Me motivó salir del país por una propuesta del fútbol porque unas amistades en Virginia querían que jugara la famosa Copa TACA en el equipo llamado 'Brikman', el nombre de una compañía de jardinería que lo formaban sus trabajadores y pese a que solo aportaba un 10% de patrocinio logré jugar allí en el 2010 y estuve tres años con ellos hasta el 2012 ya que los próximos dos años fueron con equipos amateurs hasta el 2015 donde jugué ya con equipos formales del área de Virginia", aseveró el jugador quien anotó 64 goles en primera división.

González Víchez aseguró que debió aprender otros oficios aparte de jugar fútbol y fue gracias al primer equipo que conformó en la Copa TACA en que comenzó a trabajar en el rubro de jardinería.

"Me metí en el trabajo de la jardinería cuando jugué a jugar con el 'Brinkman' y trabajé allí hasta el 2014, fueron cuatro años en ese lugar. Luego pasé a trabajos de construcción, carpintería, haciendo pavimentos, aceras, todo aquello relacionado con el concreto, calles, ampliación de las mismas, luego estuve en trabajos de remodelación, pintura, así estoy trabajando hasta la fecha en eso ya que con la persona con quien trabajo hace de todo en el área de la construcción en la compañía llamada 'Chinchilla Lawncare' ya que el dueño es guatemalteco y hay varios salvadoreños, somos cinco personas las que trabajamos con él", confesó González Víchez.

SU ESCUELA DE FÚTBOL

Fredy Antonio admite que con su nuevo trabajo en la construcción casi no juega y lo que hace ahora en el tema del fútbol es dirigir a jóvenes en una academia de fútbol desde el 2015 a la fecha ya que fue llamado a realizar ese nuevo rol en su vida.

"Lo del trabajo de entrenador nació cuando me invitaron a entrenar en una academia llamada 'FCI' para entrenar y me hice cargo de un equipo de niños menores de 13 años llamado 'The Eagles', trabajé con ellos por año y medio pero logré después montar mi propia escuela llamada 'FEVISA' que significa Fe, Víchez y Soccer Academy , tengo dos equipos de jóvenes, un proyecto de jóvenes U17 y U19 que tengo desde el 2015 hasta la fecha en Maryland, ganamos con el equipo U17 la Copa Presidente a nivel estatal hace tres años", afirmó el ex seleccionado nacional quien ha logrado potenciar su pequeña escuela gracias al aporte que le han brindado algunos ex compañeros en la primera división.

"He traído a Misael Alfaro, a William Osorio y a Rafael Tobar para darles a los alumnos charlas técnicas, clínicas de fútbol en todo este tiempo que tengo mi escuelita de fútbol a quienes agradezco de corazón su interés por inculcarles a los chicos sus conocimientos", aseguró el jugador ilopaneco quien debutó con los colores de Dragón el 7 de marzo de 1998 en el marco de la jornada 17 en Usulután al caer 1-0 ante Luis Ángel Firpo.

Con 16 partidos con la camiseta nacional, Fredy González Víchez confesó su itinerario diario en su nueva vida en los Estados Unidos.

"En construcción trabajamos 12 horas, de 6 a.m. a 6 p.m. de manera general, la mayor de las veces hacemos nueve o 10 horas de trabajo en el verano ya que oscurece hasta las 9 de la noche y aprovechamos la luz solar al máximo, lo hacemos de lunes a viernes cuando no estoy activo con los torneos con los muchachos, si no hay nada de juegos como ahora por la pandemia entonces trabajo hasta el sábado y descanso los domingos", admitió el ex jugador quien no ha dejado de saber de las noticias del fútbol nacional.

"Estoy al tanto, no completamente de lo que pasa en el fútbol en El Salvador, trato la manera de estar bien informado pero el trabajo te absorbe mucho tu tiempo y solo reviso las noticias al llegar de noche a la casa, pendiente de las noticias del país para saber cómo está mi familia, cuando hay oportunidad veo los partidos que transmiten desde allá", dijo.