Fraterno recibimiento a Jorge Rodríguez

El técnico de Alianza, Jorge Humberto Rodríguez, retornó al estadio Jorge "Calero" Suárez de Metapán con los recuerdos a flor de piel por su pasado jaguar donde cosechó tres coronas nacionales pero con la tranquilidad que caracteriza al estratega unionense."Tranquilo, ha sido un buen recibimiento, es normal que personas a las que has tratado y manejado te vengan a saludar de buena forma, no hay sentimientos encontrados porque venimos con Alianza a ganar" externó el técnico de los albos.Al entrenador de Alianza se le vio cruzar palabras con el ex presidente jaguar, Bertín Peraza y posteriormente por los jugadores Milton Molina, Rudy Clavel y Gerardo Guirola, a quienes hizo debutar en liga mayor, Marvin Monterroza y finalmente el futuro técnico de Isidro Metapán, Edwin "Bochinche" Portillo quien luego del saludo con Rodríguez fue coreado por la afición calera que gritaba "Bochinche", "Bochinche", "Bochinche".